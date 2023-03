Policía se toma estaciones del MÍO, así son los operativos de vigilancia para evitar delitos

Este lunes agentes de la Policía Metropolitana desarrollaron controles en varias estaciones del Masivo Integrado de Occidente, MÍO. En total las autoridades impusieron 10 comparendos a ciudadanos que infringieron normas del Código de Policía.



Los operativos se llevaron a cabo, desde tempranas horas, en las estaciones Universidades, San Pedro, Centro, Petecuy y Cañaveralejo con el objetivo, según las autoridades, de contrarrestar el delito y brindar seguridad a los usuarios del sistema.



Los agentes realizaron registro e identificación de personas y solicitud de antecedentes.



Igualmente, se estableció que distintos agentes de policía viajan en cubierto al interior de los buses o hacen presencia en las estaciones y las terminales del MÍO para una oportuna reacción contra quien cometa un delito, a fin de dar captura o aprehensión como lo establece la norma, si es o no mayor de edad.



Es importante recordar que el convenio de seguridad entre Metrocali y la Policía, para brindar seguridad en el MÍO, debería iniciar en el 2022, pero luego de algunos inconvenientes no se logró su consolidación.



No obstante, hace una semana , Metrocali informó que sostuvo una reunión con la Secretaría de Seguridad de Cali y la Policía Metropolitana de Cali, para ultimar algunos detalles sobre este convenio.