¿El acuerdo entre Metrocali y la Policía para vigilar estaciones del MÍO está cerca de ser realidad?

El acuerdo entre Metrocali y la Policía Nacional para brindar seguridad al interior de las estaciones del MÍO podría darse en este mes de marzo, según informó el ente gestor del masivo.



La noticia se dio luego de que Metrocali sostuviera una reunión con la Secretaría de Seguridad de Cali y la Policía Metropolitana de Cali, en la que se estaban ultimando algunos detalles.



"Se espera iniciar los trámites para ejecutarlo durante este mes. Desde el ente gestor del MÍO adquirimos el compromiso de adelantar la gestión necesaria y agradecemos la buena disposición de la Secretaría de Seguridad de Cali", manifestó Metrocali mediante su cuenta de Twitter.



Se debe recordar que este convenio se supone que iba a iniciar en el 2022, pero luego de algunos inconvenientes no se logró su consolidación.



"En conversaciones y análisis por parte de Metrocali, nos presentaron una intención de hacer un convenio y nosotros, a través de la Dirección General y la Secretaría les informamos lo que costaba. Esos valores se definen por medio de unas tablas que tienen unos valores por cada policía y por cada medio que se utiliza, es decir: las motos, los radios y demás. Todo tiene un costo. La que maneja el transporte masivo es una entidad independiente y la Policía no puede destinar capacidades de Cali para prestar un servicio si no hay un convenio", dijo recientemente el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón.



Además, el uniformado resaltó que, una vez se genere el convenio, desde Bogotá tendrán que analizar cuánto es el número de uniformados que se requieren para poder cubrir el MÍO y poder generar ese refuerzo, ya que no se puede afectar las labores normales de vigilancia de la ciudad.