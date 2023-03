Cierran 'eco granja' en el norte de Cali por ocupación irregular del espacio público

Por ocupación irregular del espacio público y por ser foco de inseguridad, la Secretaría de Seguridad cerró una ‘eco granja’ que estaba ocupando de manera irregular el espacio público en el barrio Brisas de Los Álamos.



La orden fue entregada por el inspector de policía de la comuna 2, Camilo Bonilla, dando respuesta a las reiteradas quejas de la comunidad aledaña a esta ‘eco granja, ubicada en la calle 75c con avenida 2 norte.



“Se realizó el desmonte de la estructura de aproximadamente 50 metros cuadrados, hecha de esterilla, guadua y techo en hojas de zinc; en el interior se encontró división en mallas y madera aparentemente para encierro de animales”, informó la Secretaría de Seguridad.



Lea además: ¿Qué debe pasar con el Monumento a la Resistencia? Revive la polémica en Cali tras sanción a funcionario de la Alcaldía



Al respecto, la comunidad del sector se mostró agradecida, debido a que argumentaron que este espacio les estaba causando problemas de inseguridad.



“La huerta se convirtió en un lugar donde llegan a fumar vicio, ya no se puede salir al parque o sacar las mascotas porque los que se adueñaron son groseros y no respetan a los que vivimos cerca, eso de granja no tiene nada”, comentó Gloria López, habitante del sector.