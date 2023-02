¿Por qué no hay policías en las estaciones del MÍO?: Esto dice el Coronel José Gualdrón

Desde agosto del año pasado las autoridades municipales aseguraron que ya estaba casi listo el convenio entre Metrocali y la Policía para que uniformados presten seguridad al interior de las estaciones del sistema de transporte masivo, sin embargo, esto todavía no ha sido posible.



"En conversaciones y análisis por parte de Metrocali, nos presentaron una intención de hacer un convenio y nosotros, a través de la Dirección General y la Secretaría les informamos lo que costaba. Esos valores se definen por medio de unas tablas que tienen unos valores por cada policía y por cada medio que se utiliza, es decir: las motos, los radios y demás. Todo tiene un costo. La que maneja el transporte masivo es una entidad independiente y la Policía no puede destinar capacidades de Cali para prestar un servicio si no hay un convenio", aseguro el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel José Daniel Gualdrón.



Entérese aquí: El drama aterrador del hacinamiento en las estaciones de Policía de Cali



El Uniformado aseguró que "cuando se genere el convenio desde Bogotá analizan el número de personal requerido y nos inyectan los uniformados necesarios para poder cubrir el sistema MÍO. Todo esto es con el fin de no afectar el normal desarrollo de las actividades de convivencia y seguridad en la ciudad. Estamos a la espera de que Metrocali defina el convenio como tal y se formalice la parte legal para entrar en funcionamiento".



Al preguntarle desde cuándo están esperando la respuesta por parte de Metrocali, el comandante de la Policía en la ciudad explicó que el año pasado se realizó un primer avance y se le entregaron a Metrocali unas proyecciones. "En enero de este año se les envió otro documento donde ya se les daba a conocer realmente cuánto era el costo y cuántos hombres podríamos tener por año".



Lea Además: Agenda El País: Colados y piratas, entre las grandes problemáticas que ahogan el MÍO.



Desde la Policía explicaron que el dinero recaudado no es para pagarle al policía, sino para ser invertido en la misma ciudad en temas de seguridad.

"Con estos recursos se compran motocicletas, drones, elementos de seguridad, cámaras, capacitación del personal y demás", aclararon.