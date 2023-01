Pico y placa extendido en Cali: ciudadanos y expertos analizan sus pros y contras

En Cali, durante el segundo semestre de 2022, se implementó por primera vez el pico y placa de 14 horas continuas. Una medida que, de acuerdo con opiniones de expertos y ciudadanos, no tuvo mucho impacto para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.



La idea inicial de la Secretaría de Movilidad de la ciudad era que gracias a este pico y placa extendido saliera diariamente de las calles el 20 % del parque automotor. Sin embargo, ¿qué tanto se cumplió el objetivo?



“Cuando anunciaron ese pico y placa, yo pensé que en Cali iban a existir menos trancones, pero resultó siendo todo lo contrario. Ahora en la ciudad es imposible moverse en carro o en moto. Por donde usted vaya hay unas trancas horribles, entonces uno ya tiene en la mente que debe salir al menos con hora y media de anticipación para llegar a un sitio al que uno quiera ir”, manifestó el caleño Cristian Leonel.



Asimismo, de acuerdo con Jhony Rangel, director del gremio de los taxistas de Cali, esta sensación que el pico y placa no ha funcionado se debe a la mala implementación del impuesto de tasa por congestión, el cual es el que pagan los ciudadanos para quedar exentos de la restricción.



“Las horas del pico y placa fueron extendidas dizque para mejorar la congestión y la contaminación de la ciudad, ¿pero entonces los carros que pagan la tasa por congestión no contaminan ni congestionan? El tener esa medida hace que el pico y placa no sea efectivo y por eso la ciudad está inundada de carros particulares”, opinó Rangel.



Por ello, el director de la ‘Mancha Amarilla’ comentó que lo que se debería de hacer es eliminar la posibilidad de pagar ese impuesto, o en su defecto, poner unas tarifas altas para que a las personas les quede más difícil poder pagar.



De hecho, según los datos de la Secretaría de Movilidad de Cali, desde el mes de agosto (cuando inició el pico y placa de 14 horas) se vio un aumento significativo del pago de la tasa de congestión en la ciudad. Ya que desde enero a julio no se superó los 5000 vehículos que pagaron este impuesto, pero, a partir de agosto, los vehículos exentos no bajaron de 7000.



Muestra de lo anterior es que el pago de la tasa por congestión en los últimos meses del 2022 fue así: agosto 8736, septiembre 7866, octubre 7478, noviembre 8443.

¿Qué dicen los expertos?

Para Carlos David García, consultor en movilidad y transporte, las medidas de pico y placa en Cali no tendrán un impacto positivo, ya que explicó que para que sea efectiva debe ir acompañada de otras iniciativas.



“Para que se vea un mayor impacto también se requiere que se haga cumplir la normativa de no parquear en las vías arterias de la ciudad, ya que esto genera más trancones, además de mejorar la señalización vertical que delimita estos espacios, ya que en algunas partes está en mal estado”, dijo García.



También el experto recomendó que se les dé celeridad a los procesos de semaforización inteligente en la ciudad, ya que la demora en este proyecto hace que el tráfico se vuelva cada vez más pesado.



​

“Algo que también hay que mejorar en la ciudad son los tiempos de los semáforos, se debe hacer un análisis integral de cuánto debería demorarse en cambiar de luz roja a verde en vías principales, secundarias y demás, teniendo en cuenta que esto ayudaría a fluir más a los vehículos en la vía”, agregó García.



Por otra parte, la docente y experta en movilidad Janeth Mosquera resaltó que se necesita un estudio detallado para concluir si en realidad funcionó o no el pico y placa extendido en la ciudad, pero que ese es un aspecto en el que se ha fallado históricamente.



“Creo que la gran apuesta de ciudad debería ser mejorar el transporte público, para que así las personas obedezcan la restricción y tengan ganas de usar el MÍO”, expuso Mosquera.



Otra propuesta la hizo el también experto en movilidad Henry Martin, quien considera que se deben estudiar profundamente proyectos de infraestructura grandes para poder que las personas opten por dejar el automóvil en casa, ya que hay muchas falencias en este campo.



“Cali ya no tiene para dónde crecer más en infraestructura vial y el parque automotor inevitablemente va a seguir aumentando; entonces, se necesita, por ejemplo, mejorar la infraestructura para peatones, que en la ciudad está en mal o regular estado en un 70 %, y pues la inversión en ese aspecto no ha sido mucha, entonces no hay motivación para caminar”, explicó Martin.



Además, el experto puntualizó que la solución no sería aumentar los dígitos y horas del pico y placa en Cali, ya que esto serviría solo de manera momentánea.



“Por ejemplo, en Bogotá tienen cinco dígitos, pero aún así se siguen viendo trancones cada día, entonces lo que se necesita también es apostar a esos modelos de movilidad alternativa, algo que estaba planteado en la ciudad con las bicicletas públicas, pero ya parece que eso no se hará”, expresó el experto.

¿Qué dicen las cifras?

Según datos de la Secretaría de Movilidad de Cali, el cambio de pico y placa sí tuvo impactos positivos en el tráfico de la ciudad.



“Se ha observado que las longitudes de cola (trancones), de lunes a jueves, han experimentado una disminución en promedio del 10 % para toda la ciudad durante el día, al comparar el primer y el segundo semestre del 2022; mientras que en días complicados como el viernes, la disminución ha sido del 9 %”, informó la Secretaría.



De igual forma, desde esta dependencia revelaron, en el decreto del nuevo pico y placa para el 2023, que las cifras de siniestros viales también tuvieron un importante descenso.



“Entre los meses de agosto y noviembre del año 2022, se presentaron un total de 2677 eventos de tránsito con lesiones y de solo daños, mientras que, en el mismo periodo del año anterior (2021), este número de eventos era de 4604; esto indica una disminución del 41,9 %”, expuso Movilidad.



No obstante, el colectivo ciudadano Tángara indicó que no hay una mejoría significativa en los niveles de calidad del aire por el pico y placa.



“En Cali la contaminación del aire sigue igual, solo que con el nuevo pico y placa los niveles de contaminantes que se generaban en dos horas ahora se tardan cuatro, pero las diferencias no son significativas”, comentó Víctor Castro, del equipo de datos de Tángara.



Además, el especialista dijo que el panorama no es muy claro en la ciudad, ya que no se cuenta con la suficiente infraestructura para medir la calidad del aire.



“Acá en Cali hay 9 estaciones de monitoreo del aire, pero de esas solo 5 funcionan regularmente y tres de ellas a cada rato fallan. Nosotros en el colectivo tenemos 20 sensores de monitoreo, pero aún así con todo esto junto es insuficiente. Lo ideal sería que se apueste a sistemas como el de Bogotá, que ya cuenta con 300 equipos, para que los datos sean más concretos”, concluyó Castro.



Nuevo pico y placa

La Secretaría de Movilidad de Cali oficializó en las últimas horas el pico y placa para el 2023, el cual no tendrá cambios en su estructura general.



Lo que quiere decir que seguirá siendo de 14 horas (desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.) y aplicará solo para vehículos particulares.



La única modificación que tuvo fue la rotación de las placas, que quedó de la siguiente manera: lunes 3 y 4, martes 5 y 6, miércoles 7 y 8, jueves 9 y 0, viernes 1 y 2.



Esta restricción empezará a regir desde mañana y, hasta el momento, para el segundo semestre solo se rotarán el número de placas.