Empresarios claman por una pronta solución para la vía Panamericana

Los empresarios del suroccidente del país hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se encuentre una pronta una solución estructural a los problemas de la vía entre Cauca y Pasto, cerrada por un derrumbe desde el pasado lunes.



Los gremios del sector productivo alertan sobre el desabastecimiento de alimentos de primera necesidad, pero también de problemas en el suministro de insumos como el combustible para el transporte.



De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente, los problemas de la vía “podrían generar una crisis de desabastecimiento, sumado al impacto sobre las exportaciones que el Valle del Cauca genera hacia el Ecuador, cercanas a US$1 millón por semana”.



Lea también: Precios de los alimentos podrían seguir subiendo por cierre de la Vía Panamericana



Por lo cual, entendiendo la complejidad de la situación y las soluciones que se han dado para habilitar el paso por las vías alternas, solicitan “la mayor celeridad en las estrategias y obras necesarias para reactivar la conexión con los departamentos de Cauca, Nariño y todo el sur del continente”.



Precisamente, el presidente Gustavo Petro anunció que antes de un mes no habrá paso hacia Nariño, por lo que se debe adecuar una nueva vía para este fin.



Por esta razón, señaló que se tiene proyectado extender la doble calzada Santander de Quilichao – Popayán, pasando por Timbío y El Estanquillo, hasta el aeropuerto del municipio de Chachaguí; garantizando el desarrollo de las economías agrarias, alimentarias e industriales del sur del país.



Le puede interesar: Invías construirá variante de 1,8 KM para recuperar tránsito por la Vía Panamericana



Además de que en los próximos días se establecerá un puente marítimo entre Tumaco y Buenaventura que permita “que muchos productos del sur del Cauca y de Nariño no se vayan a podrir”.



María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, expresó que sin duda los anuncios del Presidente son alentadoras, pero que respecto a las opciones marítimas, “son soluciones para el corto plazo, para emergencias, pero no se puede olvidar los problemas de fondo, sobre todo cuando estamos pensando en la competitividad y en no perder los socios comerciales o las exportaciones al Ecuador”.