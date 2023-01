Los cuatro oferentes que están en carrera para quedarse con el PAE en Cali

Ya están definidos los oferentes que competirán por quedarse con el contrato de más de $67.500 millones para operar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cali este año.



La Secretaría de Educación recibió cuatro propuestas: la Unión Temporal Proyectando Futuro 2023, el Consorcio Valle Solidario 2023, la Unión Temporal Nutriendo Cali 2023 y la Fundación Acción por Colombia. Adicionalmente, hoy se conocerá qué empresas son las integrantes de cada uno de estos grupos para participar en la licitación.

“Ahora tenemos que hacerle una evaluación a cada uno con nuestro equipo de profesionales especializados, así es que podemos identificar las situaciones que se nos podrían presentar. No podemos decir cuántos serán contratados porque eso dependerá de que cumplan con la idoneidad que se requiere”, explicó José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali.



Esta última etapa del proceso tendrá que surtirse en los próximos días, pues la Secretaría espera continuar con el cronograma ya establecido y adjudicar el contrato el 24 de enero, teniendo en cuenta que las clases en los colegios públicos de la ciudad arrancan el lunes 30 de este mes.



Todo parece indicar que este año habrá menos contratistas para el PAE que en el 2022, a menos de que se constate que los cuatro oferentes postulados realmente cuentan con la capacidad financiera y operativa para entregar los alimentos en todas las instituciones y en buenas condiciones.

Pero el Secretario de Educación aseguró que se sigue manteniendo la tendencia histórica de oferentes. “No creo que vayamos a tener problema. Nosotros lo que necesitamos son entidades con capacidad y la suficiente experiencia para ejecutar este programa tan importante. Las empresas tienen que ser muy responsables porque no solo se trata de la nutrición de los niños y niñas, sino también de su permanencia en el sistema educativo”.



El año pasado hubo dificultades. Se contrataron a cinco entidades o consorcios por un monto total de $63.040 millones: el Consorcio Valle Solidario, la Unión Temporal Sembrando Sueños, la Fundación Acción por Colombia, la Unión Temporal Nutriendo Cali y el Consorcio Luz del Valle.



Sin embargo, este último empezó a mostrar falencias en su operación tan solo un mes después de iniciado el contrato: llevaba alimentos vencidos, con problemas de almacenamiento y frutas podridas. A veces, las raciones ni siquiera llegaban a los colegios, lo cual se espera que no suceda este año.



Juan Martín Bravo, concejal que ha seguido de cerca la contratación del PAE, sostuvo que espera que no haya anomalías este año por el bien de los estudiantes. “Me preocupa que busquen mecanismos para hacer contratación directa y la alimentación termine en manos de bandidos”, dijo Bravo.



La transparencia y buena ejecución se pide, adicionalmente, por la gran cantidad de niños y niñas de la ciudad que se ven cobijados por el PAE.

De acuerdo con el alcance del programa, publicado en la plataforma de contratación estatal Secop, el PAE alimentará en el 2023 a 162.441 estudiantes de las instituciones oficiales, además de las 41.475 raciones de almuerzos que se entregarán a quienes estudian en jornada única.

“Algunas personas causan intriga al decir que entregamos los contratos a dedo, eso es algo que no tiene presentación”

José Darwin Lenis, secretario de Educación de Cali.

Por eso, Bertha Forero, exdirectora de Nutrición Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aseguró que es fundamental esta ración alimentaria debido a que los menores aún se encuentran en sus edades de desarrollo.



“Las carencias nutricionales en esta etapa disminuyen la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar y la productividad económica en la vida adulta de los niños y niñas, lo cual ocasiona un círculo vicioso de desnutrición, pobreza y atraso en el desarrollo”, expresó Forero.



La exdirectora de Nutrición del ICBF también manifestó que, si bien todos los menores requieren de una buena alimentación, para muchos de ellos es la única ración que reciben en el día, ya que sus familias cuentan con unas condiciones económicas complejas.



“La calidad e inocuidad es uno de los pilares de la seguridad alimentaria y, por ende, de la seguridad nutricional. Todos los operadores, supervisores, interventores, docentes y los actores involucrados deben convertirse en veedores”, agregó.

¿De qué monto serán las raciones?

El año lectivo tiene un total de 189 días, pero este contrato atenderá inicialmente 117 días.



Se establecieron cuatro topes presupuestales para cada ración de comida: Los estudiantes del grupo de complemento alimentario tienen dos montos, uno de $ 2748 por ración para los niveles de escolaridad 1, 2 y 3, y otro de $ 2791 por ración para los niveles 4 y 5. Estos dos grupos suman un valor de $ 52.648 millones.



Por otra parte, las raciones de almuerzo para los estudiantes que estudian bajo la modalidad de jornada única también se dividen en dos montos, uno de $ 3818 por ración para los niveles de escolaridad 1, 2 y 3, y otro de $ 3878 por ración para los niveles 4 y 5.



Estos otros dos grupos suman el monto restante de $ 14.365 millones.

Los topes por ración indican cuál es el valor total que no pueden superar los alimentos que se le dan a los menores.



Cuando terminen los 117 días, se darán los recursos que hagan falta.