Jimmy Dranguet cuestiona falta de inversión de la Gobernación en la seguridad de Cali

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, sostuvieron una discusión luego de que la mandataria asegurara que la Gobernación no tiene autoridad en el manejo de la seguridad de la capital del departamento.



“La Gobernación del Valle no tiene competencia en el manejo de la seguridad en Cali, por ser esta Distrito Especial. Ojalá pudiera también ayudar a Cali en el mantenimiento vial y a tapar los huecos, pero este es un tema que compete a @InfraesCali y el alcalde de la ciudad”, escribió Roldán en su cuenta de Twitter.



“Nuestra responsabilidad está en las vías departamentales, sobre las cuales estamos interviniendo. Frente a la seguridad invertimos en apoyos administrativos y logísticos a la @policiacali con recursos de la tasa de seguridad”, agregó la mandataria.



Frente a este comentario, el Secretario de Seguridad de Cali mostró su inconformidad y aseguró que la Gobernación “sí tiene una deuda histórica con Cali”.



Según los datos expuestos por Dranguet, “de los más de $90 mil millones que se han recaudado por tasa de seguridad (en el Valle), Cali ha aportado cerca del 80%, pero en la ciudad no se han visto reflejados”.



“Y usted sí puede ayudar, gobernadora, la invito a cumplir la norma”, dijo también el Secretario en un trino acompañado de la imagen de un decreto sobre la imposición de tasas y sobretasas destinadas a la seguridad.



“En el evento en que la asamblea departamental imponga un gravamen sobre un hecho generador del nivel distrital o municipal, estos recursos serán destinados al fondo cuenta distrital o municipal donde se causen”, dice uno de los párrafos del decreto 577 de 2011.