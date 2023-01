Gualas se integran al MÍO tras suspensión temporal del MÍO Cable

La suspensión temporal del MÍO Cable tomó por sorpresa, en la mañana de ayer, a algunos usuarios del sistema que afirmaron que no tenían conocimiento de esa decisión.



El cierre del servicio se debe a que por un mes y medio se realizarán labores de mantenimiento preventivo a la infraestructura del MÍO Cable.



Pero, durante este tiempo, los encargados de movilizar a las personas entre la Terminal Cañaveralejo y las tres estaciones ubicadas en la Comuna 20 serán las gualas, con las que se garantizará la continuidad de la operación y la seguridad de los usuarios que a diario hacen uso del sistema.



Mauricio Garrido, conductor de uno de los camperos, expresó que “en la mañana que empezamos a laborar y subimos a las estaciones había muy poquita gente, porque la mayoría no sabía que los camperos iban a sustituir las rutas del MÍO Cable”.



Agregó que en el transcurso del día, en las estaciones se dio claridad al tema y empezaron a abordar más personas.

Metro Cali espera movilizar más de 3500 pasajeros diarios a través de los camperos que estarán sustituyendo el servicio de Mio Cable.

Precisamente, Marleni Meneses, una de las usuarias, manifestó que no sabía que no se estaba brindando el servicio, “vinimos a tomar el MÍO Cable y nos encontramos que no está funcionando, entonces toca acoplarnos a lo que nos brindan”.



Sin embargo, Kevin Díaz, otro de los usuarios, dijo que ya estaban acostumbrados a usar las ‘gualas’, cada vez que falla el sistema o cuando se le realiza mantenimiento como es el caso.



¿Cómo funciona la integración?



Los usuarios deben tomar en la ladera las gualas dispuestas para este servicio en cada una de las estacione Lleras, Brisas de Mayo y Tierra Blanca.



Al hacer el abordaje del vehículo deberán pagar al conductor de la guala los $2.400 como costo del pasaje. Esas gualas transportan a los pasajeros hasta el interior de la Terminal Cañaveralejo donde podrán integrarse con normalidad al resto del sistema masivo.



En sentido contrario, quienes necesiten movilizarse hasta la ladera, deben llegar al Terminal Cañaveralejo, ahí dirigirse hasta el punto donde estarán las gualas para que los funcionarios de recaudo del sistema le recarguen los $2400 en la tarjeta MÍO.



Este valor corresponde al reembolso del pago hecho al sistema por parte del usuario, quien posteriormente deberá cancelarle $2400 en efectivo al conductor, por el servicio hasta la ladera.

El MÍO Cable transporta en un día de semana, en promedio, unos 5900 pasajeros, según datos de Metrocali. Foto: Jorge Orozco / El País

De acuerdo con Óscar Morán, jefe de servicio al cliente y dirección comercial Metrocali, durante aproximadamente mes y medio se llevará a cabo este proceso de integración.



Una vez acabe el mantenimiento, Metrocali se encargará de operar el MÍO Cable, ya que terminó el contrato con Cable Aéreo de Manizales.