Vía Panamericana podría estar hasta 15 días cerrada por derrumbe en el Cauca

Incertidumbre es lo que sienten los moradores del departamento de Nariño, luego de conocer la gravedad de lo que ocurrió en el sector del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, donde un movimiento en masa desplazó hacia la vía Panamericana miles de toneladas de tierra. Se calcula que son más de 700 metros de vía los que están obstruidos.



Sin embargo, la afectación de forma indirecta por el terreno inestable puede ser de unos tres kilómetros. Es de señalar que esta vía es la arteria principal que comunica al sur del país con el centro de Colombia.



Le puede interesar: Así es el 'Trampolín de la muerte', la vía alterna para llegar a Pasto luego de derrumbe en Rosas, Cauca



A pesar de que existe una carretera alterna terciaria, esta no es la adecuada para tránsito de carros en grandes cantidades ni tampoco con mucho volumen. En este sentido, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, lanzó una alerta al Gobierno Nacional.



“Es necesario esperar que se estabilice el terreno de la remoción en masa, de esa forma meter maquinaria; creemos que las obras pueden durar unos 15 días, trabajando con gran cantidad de retroexcavadoras, el tema es de una magnitud enorme y muy preocupante, por eso pedimos ayuda al Gobierno Nacional”, comentó el mandatario.



Esta situación genera temores, no solo por las cientos de personas que no se han podido desplazar, sino porque ya empezó la especulación con los precios de productos básicos.



Lea además: Aerocivil autorizó vuelos adicionales luego del cierre de la Vía Panamericana por derrumbe



Asimismo, la Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia para que los viajeros que se encuentran represados puedan llegar a su destino.

Por eso se dio vía libre para que las aerolíneas puedan realizar vuelos adicionales desde y hacia los aeropuertos de Popayán, Pasto, Ipiales, Tumaco y Cali. Sin embargo, ya se escuchan denuncias por el aumento en los precios de los pasajes entre Pasto y Cali.



El presidente Gustavo Petro no pudo llegar anoche al municipio de Rosas, Cauca, por mal tiempo, pero se espera que hoy visite la zona. “El Gobierno comprará tierras fértiles para reubicar las familias campesinas víctimas”, expresó.



El Presidente reiteró que 64 familias perdieron su casa y que en total hay 164 en albergues.



Anunció que se impulsará un proyecto billonario para trazar una nueva vía que permita un transporte fluido hacia el sur del país.