Pablo Beltrán, del ELN, habló del secuestro del kilómetro 18 pero no mencionó el perdón

“A todas las familias que se vieron afectadas les diría que pese a la afección que nosotros hicimos sobre ellos y sobre las personas que murieron, es una pérdida lamentable igual a como está ocurriendo hoy con los líderes sociales o el señor que murió en Bogotá. Pese a las dificultades que le ha impuesto a Colombia esta situación de guerra no hay que desanimarse, seguir buscando la paz y una solución política”.



Así se expresó el jefe del ELN, Pablo Beltrán, cuando se le preguntó en Caracol Radio qué le diría hoy a las familias afectadas por el secuestro masivo del kilómetro 18, perpetrado hace 20 años por esa guerrilla, en el que fueron llevados a la fuerza hacia los Farallones de Cali 61 personas de los restaurantes la Embajada de Ginebra, La Cabaña y la hacienda Normandía y en el que murieron 3 personas a causa del cautiverio.

Sobre si el ELN está dispuesto o no a pedirle perdón a las familias que se vieron afectadas por estos hechos, Beltrán sostuvo que ellos han “hablado con sectores empresariales y religiosos del Valle del Cauca y les hemos dicho que estamos dispuestos a que haya actos que nos permitan escucharlos a ellos en sus reclamos y, posteriormente, nosotros iniciar a dar todas las explicaciones que debemos dar”, pero no habló de perdón.



El jefe del equipo negociador del ELN también se refirió a los hechos de violencia de la semana pasada en contra de la Policía, y dijo que ellos “no tienen nada que ver” con estos actos vandálicos, pues “el ELN no tiene ningún objetivo especial contra Bogotá o alguna otra ciudad”.



Finalmente, dijo que la propuesta de esa guerrilla es clara: “Pasar la página de la guerra, hacer una solución política y establecer una mesa de conversación”.

