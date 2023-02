“No me he lanzado y ya están asustados”: Tulio Gómez sobre su aspiración a la Alcaldía de Cali

Luego de que circulara en redes sociales, un supuesto documento en el que se decía que Tulio Gómez, máximo accionista del América, estaría inhabilitado para aspirar a la Alcaldía de Santiago de Cali, por celebrar un contrato con el Municipio, el empresario salió a desmentir este rumor.



"No me he lanzado a la alcaldía y ya están asustados los políticos, ya me están buscando inhabilidades, si me lanzo lo hago por firmas. Tener un local no me inhabilita, voy a averiguar, a ver qué es lo que pasa", manifestó Gómez, en diálogo con Blu Radio.



Asimismo, el empresario subrayó que esto no sería un impedimento para presentarse en estos comicios, ya que él ya no figura como representante legal del América de Cali.



Cabe mencionar, que este debate se dio, debido a que en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 dice que no podrá inscribirse como candidato quien haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas de nivel municipal, sin embargo, esto no debería ser un impedimento.



Así entonces, el empresario también aseguró que la información difundida es una estrategia política en su contra y que varios de los candidatos que aspiran a este cargo, tienen miedo de competir con él.



Aún no se sabe si Tulio Gómez, ya se decidió presentar en estos comicios, por lo que en los próximos días se espera que haga el anuncio oficial o no.