MÍO y MÍO Cable amplían sus horarios desde este lunes 7 de febrero

El MÍO y el MÍO Cable ampliarán sus horarios de servicio desde este lunes 7 de febrero, teniendo en cuenta el avance de la vacunación en la ciudad y el reinicio de la presencialidad en varios sectores.



La gran mayoría de las rutas volverán a trabajar hasta las 11:00 p.m. de lunes a sábado, mientras los domingos y festivos lo harán hasta las 10:00 p.m., según anunció Metrocali.



El ente gestor del sistema señaló que dentro del sistema masivo quedarán funcionando 95 rutas, de las cuales 17 solo funcionarán en las horas pico, 36 hasta antes del cierre de la operación y las otras 42 hasta las 11:00 p.m.



Los buses disponibles para entrar en funcionamiento serán 671 más una flota de reserva de 40 vehículos.



Cabe mencionar que los usuarios podrán pagar el pasaje con las tarjetas débito, crédito o prepago Visa sin contacto y credenciales digitales.



Oscar Javier Ortiz Cuéllar, presidente de Metro Cali, señaló que los buses que trabajarán hasta las 11:00 de la noche hacen parte un grupo de rutas previamente analizadas de acuerdo a su demanda.



Rutas que funcionan solo en hora pico

-A03 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m.y 4:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m.– 9:00 a.m. y 4:00p.m.– 8:00 p.m.



-A13D de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Domingos y festivos no opera



-A17F de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Domingos y festivos de 6:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m.



-A23 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-A41C de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-A62 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m. Domingos y festivos de 6:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m.



-A64 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m. Domingos y festivos de 6:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m.

​

-A65 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m. Domingos y festivos de 6:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m.



-A70 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 3:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 3:00-8:00 p.m. Domingos y festivos de 6:00-9:00 a.m. y 4:00-8:00 p.m.



-A72B de lunes a viernes de 4:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-A78A de lunes a viernes de 4:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-A81 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m.. Domingos y festivos 6:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m.



-C417 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-C471 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-C502 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-C520 de lunes a viernes de 5:00-9:00 a.m. y 5:00-8:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-T57B de lunes a viernes de 6:00- 9:00 a.m. y 5:00- 8:00 p.m.Sábados, domingos y festivos no opera.

Rutas que terminan servicio antes de la hora de cierre

-A01A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 8:00 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 8:00 p.m. Domingos y festivos no opera.



-A02 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A04 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 -9:00 a.m. y 4:00 - 8:00 p.m.



-A06 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A11 de lunes a viernes de 5:00 a.m. -11:00 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 2:00 p.m. Domingos y festivos no opera.



-A11B de lunes a viernes de 6:00 a.m. - 8:00 p.m. Sábados de 6:00 a.m. - 9:00 a.m. . Domingos y festivos no opera.



-A12A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A12B de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A12D de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A13A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A14A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 10:00 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 2:00 p.m. Domingos y festivos no opera.



-A14B de lunes a viernes no opera. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos no opera.



-A17A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 10:00 p.m. Sábados, domingos y festivos no opera.



-A17B de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A17C de lunes a viernes no opera. Sábados de8:00 a.m. – 5:00 p.m Domingos y festivos 8:00 a.m. – 5:00 p.m.



-A18 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A19A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A19B de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A21 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos no opera.



-A32 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A35A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A37A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A44A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A44B de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A46 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A61 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A63 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A73 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-A76 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 10:00 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 10:00 p.m. Domingos y festivos no opera.



-E27 de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos no opera.



-P14A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



-P24A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos no opera.



-P30A de lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos no opera.



- P61 de lunes a viernes de 5:00 a.m. -10:00 p.m. Sábados de 5:00 a.m. -9:00 a.m. Domingos y festivos no opera.



-T37 de lunes a viernes de 5:00 a.m. -10:00 p.m. Sábados de. 5:00 a.m. - 10:00 p.m. Domingos y festivos no opera.



-T42 e lunes a viernes de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Sábados de 5:00 a.m. - 9:30 p.m. Domingos y festivos de 6:00 a.m. - 8:00 p.m.



Reabren estaciones

Así mismo, Metrocali anunció que las estaciones Manzana del Saber, Villacolombia y el segundo vagón de la estación Tequendama volverán a funcionar.



Estas estructuras se vieron afectadas durante las protestas del Paro Nacional, ocurridas entre abril y junio del año pasado.

Rutas que ingresarán a la estación Manzana del Saber:



Plataforma A2: rutas E21, E21C, E27, T31 y T37.

Plataforma B1: rutas E21, E21C, E27, T31 yT37.

Plataforma B2: rutas T47A, T47B, T57A, T57B y C417.



Rutas que ingresarán a la estación Villacolombia:



Plataforma A1: rutas T40, T42, T47B y C471.

Plataforma B1: rutas T40, T42, T47B y C417.

Rutas que ingresarán a la estación Tequendama:



Plataforma A1: rutas E21, E21C, T31, T37 y C471.

Plataforma A2: rutas P47A, P47B, T47A, T47B, T57A y T57B.

Plataforma B1: rutas T47A, T47B, T57A, T57B y C417.

Plataforma B2: rutas E21, E21C, T31 y T37.