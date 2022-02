¿Era usuario de Coomeva? Nueve cosas que debe saber sobre el proceso de cambio de EPS

Debido a la liquidación de la EPS Coomeva miles de caleños desde el día de ayer iniciaron sus trámites y procedimientos de salud en otras EPS, a las cuales fueron asignadas por disposición del Ministerio de Salud.



Por lo anterior, muchos ciudadanos que pertenecían a esta EPS han mostrado preocupación e incertidumbre frente a lo que será el futuro de sus procedimientos médicos, citas y demás prestaciones de salud que ya tenían iniciadas.



El País recolectó información brindada por la Personería Distrital, la Secretaría de Salud de Cali, la Supersalud y el Ministerio de Salud, para así dar respuesta a algunos de los cuestionamientos de los antiguos usuarios de Coomeva.



¿Cómo puedo consultar a qué EPS fui trasladado?



Mediante el link: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Consulta-Afiliados.aspx



¿Cuáles son las EPS receptoras?



Nueva EPS; Sura; Sanitas; Salud Total; Coosalud; Famisanar; Compensar; Comfenalco Valle; Cajacopi; Mutual ser; Comfaoriente; Salud mia; Aliansalud; Mallamas.

¿Cómo garantizar que no se vulnerará el derecho a la salud a los exusuarios de Coomeva EPS?



Harold Cortés, personero de Cali, expresó que se están haciendo mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud de Cali y las EPS receptoras para revisar los planes de trabajo implementados y las estrategias.



Además, “se ha dispuesto de un equipo de trabajo, quienes a través de la Unidad Permanente de Atención y Protección de los Derecho Humanos, realiza acompañamiento a los afiliados y sus grupos familiares, buscando garantizar la continuidad de los servicios con oportunidad y calidad como derecho fundamental”, dijo Cortés.



¿Si el usuario cree que no se le presta un buen servicio en la EPS a la que fue trasladado, ¿qué debe hacer?



“Pueden dar a conocer la situación a la Personería Distrital de manera presencial en la oficina ubicada en el CAM, a través del correo electrónico atencionalciudadano@personeriacali.gov.co o a través de los teléfonos 6617999 – 6533812 – 318 335 57 13 y 318 335 57 22 (este último con atención de 24 horas)”, puntualizó Cortés.



Por otra parte, desde la Secretaría de Salud de Cali habilitaron la línea de la Defensoría del Paciente, la cual es 6025554545 para marcar desde el celular.



¿Si yo tengo un tratamiento de alto costo se me garantizará la continuidad del proceso en la IPS en la que venía siendo atendido?



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, manifestó que “cada entidad aseguradora ha garantizado que aquellas personas que tienen tratamiento de alto costo, enfermedades huérfanas o enfermedades como cáncer, aquellas IPS que vienen tratando a estos pacientes van a continuar al menos durante el mes de febrero garantizando la continuidad de la atención”.

Si yo estoy siendo atendido bajo tutela, ¿qué debo hacer para que me sigan atendiendo?



“Deben acercarse a las oficinas de sus aseguradoras para darle trámite a la continuidad de la atención, para que de esta manera tengan un ingreso formal en las diferentes prestaciones de servicios de salud”, recalcó Torres.



¿Podría cambiar la EPS asignada?



“Si dentro de los primeros 90 días de su traslado no está de acuerdo con EPS asignada, pueden a partir del día 91 tomar la decisión de cambiarse a su libre elección”, indicó Iván Mesa, director de Aseguramiento del Ministerio de Salud.



¿Qué pasa si un beneficiario quedó en una EPS diferente a la del cotizante?



De acuerdo con el Ministerio de Salud, en este caso no se tendrá que esperar que pasen los 90 días, sino que se podrá hacer el traslado de manera inmediata a la EPS en la que está el cotizante.



¿Si ya me autorizaron mis medicamentos debo hacer nuevamente el proceso de autorización en la EPS a la que me asignaron?



“La EPS a la que fue asignado deberá explicarle el procedimiento a seguir y entregar los medicamentos formulados. Además, se deberán reclamar en las farmacias habilitadas por la EPS a la que se le trasladó”, recalcó la Supersalud.