Vecinos de Camino Real protestaron por la gata ahorcada por un habitante del sector

Vecinos del barrio Camino Real se reunieron en la noche del lunes para protestar en contra de la muerte de la gata 'Emma', asesinada por un vecino del sector quien contó sus motivos por los cuales lo hizo.



Según contó el implicado, en repetidas ocasiones el animal había causado daños en su propiedad e incluso agredido a sus mascotas.



"El gato lleva más de 5 meses entrando a mi propiedad, me ha hecho daño al techo, casi le cae encima el techo a mi hermano especial, ha rasguñado al perro, lo intente coger para llevarlo a la veterinaria y se aferró a mi mano por más de 5 minutos entonces me tocó quebrarle el cuello, porque no me podía mover del dolor", dijo el hombre en entrevista con Telepacífico Noticias.

Al grito unísono de "Los animales sí tienen voz, si no los escuchas aquí estoy yo", los habitantes del sector protestaron en contra del lamentable hecho.

La Policía hizo presencia en el lugar para evitar que se presentaran alteraciones al orden público. Mientras que una mujer llevó el caso ante las autoridades.

Vecinos del barrio Camino Real, sur de Cali, protestaron en la noche de este lunes por el caso de la gata Ema, que fue estrangulada por un joven que admitió el hecho frente a las autoridades.



Cabe recordar que el maltrato animal en Colombia es castigable con multas e incluso cárcel.



Frente a este hecho, la Policía Ambiental se pronunció, afirmando que hay una investigación en curso para determinar la judicialización del implicado.



"El grupo Ambiental, acompañado de Policía Judicial, hacen la verificación y al llegar al lugar de los hechos, efectivamente una persona ocasiona la muerte al felino. Se coloca la denuncia por parte de la comunidad y el grupo Gecma de la Fiscalía, que es un grupo especial contra el maltrato animal, procedimos a recolectar la evidencia física, se identifica al presunto agresor y en este momento estamos en el proceso investigativo para el tema de la judicialización", expresó el Teniente Coronel Harold Useche, Jefe de la seccional de protección y servicios especiales de la Policía de Cali.