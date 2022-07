Ministerio de Salud no contempla volver al uso obligatorio del tapabocas pese a aumento de casos covid

El Gobierno Nacional no contempla regresar a medidas por el quinto pico de contagios por la pandemia de Covid-19, como el uso obligatorio del tapabocas, y los esfuerzos se centrarán en continuar con la vacunación de las personas que aún no han adquirido sus dosis.



En charla exclusiva con El País, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, explicó que “lo que estamos planteando ahora es el uso voluntario del tapabocas en espacios cerrados. Esa es la directriz que hemos utilizado en la medida en que el nivel de contagio a nivel nacional todavía se encuentra dentro de unos parámetros manejables”.



A pesar del aumento de casos positivos en el país, con un registro reciente entre el 24 y el 30 de junio de 23.827 reportes, el ministro Ruiz comentó que esta es una tendencia que también se ha visto reflejada en la región y a nivel mundial.



“Colombia es de los países donde menos crecimiento ha habido y esto se debe, fundamentalmente, a la entrada de las subvariantes BA.4 y BA.5 de ómicron. Este pico es diferente porque tiene mayor contagio con una baja letalidad, eso le da unas características muy especiales, pero también tiene que ver con la duración de la inmunidad. Las vacunas duran de 4 a 6 meses, entonces a medida que baja la inmunidad, pasa el tiempo de la vacuna y se puede presentar un pico como estos, donde hay mayor contagio”, indicó el Ministro.



Mantener las medidas de bioseguridad y el distanciamiento físico, continuar con el lavado constante de manos y acudir a los centros de salud para inmunizarse son las claves para evitar posibles consecuencias de contagio. Así lo manifestó Ruiz Gómez, quien ante la abstinencia de la población por suministrarse los biológicos, declaró que “vacunas hay disponibles; se ha promocionado la vacunación y están los puestos abiertos desde hace meses. No se puede obligar a la gente a llevarla a las malas, es un tema de conciencia, de voluntariedad y de sentido de autocuidado no solo personal, sino también de la familia”.



Cabe resaltar que el manejo de la pandemia por el Ministerio de Salud ha sido reconocido a nivel internacional por la empresa Bloomberg como el mejor en Latinoamérica y el número 12 en todo el mundo.



Es por esto que ayer en la mañana se llevó a cabo en la sede del Concejo Distrital de Cali una condecoración al ministro de Salud, Fernando Ruiz, por su labor al frente de esta cartera durante la pandemia de Covid-19. Se trata de la medalla Orden de Independencia a Santiago de Cali en el grado Cruz de Comendador.



El concejal Richard Rivera manifestó que “es un reconocimiento a toda una labor, a un esfuerzo y una lucha que él dirigió con su política en materia de salud para sacar adelante la pandemia tan difícil que enfrentó el mundo y que hoy tiene a Colombia como una de las naciones mejor calificadas por el manejo de la misma”.

Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud, recibe la Medalla Orden de Independencia a Santiago de Cali en el grado Cruz de Comendador. Fotos: Aymer Andrés Álvarez / El País



La secretaría de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, también estuvo en el evento, y expresó que la distinción al Ministro está bien soportada por su labor, a la vez que le reconoció al Concejo por el detalle con el funcionario.



Sobre la situación puntual en materia de casos covid que presenta la capital vallecaucana, la secretaria Torres dijo que “nosotros esperamos que sigan aumentando, no a un pico tan alto como el que tuvimos en los meses de enero y febrero. Y, sobre todo, lo más relevante es que el alto número de casos no tiene una relación directa con la derivación a UCI y la mortalidad”.



Así como el ministro Ruiz, la secretaria Torres insistió en que la alternativa al repunte de contagios es continuar aplicándose las vacunas, y acompañar esto de las medidas de autocuidado ya establecidas.