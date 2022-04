Medicina Legal traslada cadáveres desde Cali a Buga y Palmira por mantenimiento de cuartos fríos

El Instituto Nacional de Medicina Legal se refirió este martes al problema que están presentando con los cuartos de refrigeración donde se guardan los cadáveres en su sede de Cali y explicó que, debido a que no están funcionando, se ha visto obligado a trasladar algunos cuerpos a sus sedes de Buga y Palmira.



La situación ha generado malestar entre algunos familiares de personas fallecidas, quienes se han declarado sorprendidos pues los restos de sus seres queridos han terminado en lugares distintos a la capital del Valle.



Entre ellos está el caso de una menor, de 13 años, quien estaba desaparecida desde el 26 de marzo. Sobre ese caso, una gestora cultural cercana a la abuela de la víctima contó que el cuerpo de la adolescente apareció en Medicina Legal, pero no en Cali como creían, sino en Buga.



La menor era nieta de una edil de la Comuna 11 y, según el testimonio, el cuerpo fue trasladado porque los cuartos de refrigeración no están funcionando desde hace más de un mes y medio.



Al respecto, el director de Medicina Legal de la regional Suroccidente, que cubre Valle del Cauca y Nariño, Jairo Silva, dijo a El País que “Cali maneja un gran volumen de casos y cuenta con dos cuartos fríos que están sometidos a un mantenimiento estricto y cuidadoso, pero hay momentos en los que hay que hacer un mantenimiento general. Este año hubo necesidad de hacer una intervención general, cambiar los pisos, la estructura, el sistema de refrigeración y los condensadores”.



Y agregó que "desde hace dos meses, el plan de contingencia para atender la falta de neveras y conservar los cadáveres es transportar diariamente uno o dos cuerpos a ciudades cercanas, como Buga y Palmira. Según el médico Silva, son cuerpos en condición de no identificados, pero “una vez son identificados se traen para entregar a las familias”.



Sin embargo, las personas afectadas dicen que trasladarse hasta otro municipio para reclamar los cuerpos de sus seres queridos les acarrea gastos adicionales. Además, algunos se quejan por el tiempo que tarda la identificación de los cuerpos.



Sobre esto último, el vocero de Medicina Legal, aseguró que “el documento establecido por norma para identificar un cadáver es la tarjeta decadactilar, que entrega la Registraduría. Incluso si la persona fallecida tiene la cédula, esta no es un documento reconocido por norma para identificar el cuerpo”.



También hay que tener en cuenta que el estado del cadáver puede influir en el tiempo que tarda la identificación. Según Silva, “hay algunos casos en los que intentan ocultar la verdadera identidad de la persona o el cuerpo está en descomposición y, por eso, el proceso se demora más”.



Después de dos meses de realizar mantenimiento general a los dos cuartos fríos en el Instituto Nacional de Medicina Legal en Cali, se espera que en el mes de mayo las neveras estén nuevamente disponibles.