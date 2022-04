Agentes de tránsito piden que Policía y Ejército protejan sus operativos en Cali 

Los sindicatos de agentes de tránsito en Cali están pidiendo más apoyo de la Policía y el Ejército en los operativos de control de movilidad que se realizan en el kilómetro 18 y la vía a Cristo Rey. Esto, tras la ola de agresiones que se han presentado en contra de los guardas de tránsito.



De hecho, en las últimas semanas se han reportado varias agresiones de ciudadanos hacia los guardas de la ciudad y los sindicatos piden tomar medidas. Incluso, uno de los casos más recientes ocurrió la semana pasada, donde el agente Manuel Arboleda fue arrollado por el conductor de un vehículo en la Diagonal 15 con Calle 73, cerca a la Estación Los Mangos.



De acuerdo con María del Mar Solanilla, secretaria de Tránsito (e), en lo que va de 2022 se han registrado ocho agresiones más de este tipo. A esto se suman las denuncias por los famosos piques ilegales que grupos de motociclistas llevan a cabo en el kilómetro 18 y que colocan en riesgo la vida de diferentes actores viales.



Lea además: Comedores comunitarios siguen funcionando a 'media máquina' en Cali, ¿qué pasa?



Por ejemplo, en la noche de este domingo varios jóvenes en motocicleta se atravesaron de manera ilegal por encima de un puesto de control en el kilómetro 9. Al respecto, el subsecretario de Movilidad, Edwing Candelo, manifestó que "continuamos con el trabajo mancomunado e interinstitucional con la Policía, el Ejército y los demás organismos y vamos a reforzar el acompañamiento, no solamente los fines de semana sino desde el día miércoles”.



Sin embargo, el sindicato de agentes de tránsito de Cali Asagetran pidió más acompañamiento de la Policía y el Ejército para los operativos en algunos puntos estratégicos. El presidente de esta organización, Andrés Ávila, aseguró que “se está volviendo un círculo vicioso y repetitivo las agresiones a los agentes de tránsito en la vía al mar y Cristo Rey. Hemos solicitado al señor Alcalde, al Secretario de Seguridad y Justicia y a la Secretaria encargada de Movilidad que se tomen cartas en el asunto y organicen estos operativos mediante un apoyo interinstitucional”.



Para Ávila, este no es solo un reclamo de los agentes de tránsito, sino que según dijo, también hacen la petición por la respuesta de la ciudadanía frente a la inseguridad vial. “Estos puntos los fines de semana se están volviendo neurálgicos. En el pasado se logró hacer operativos donde estábamos todos integrados y dieron muchos resultados”, comentó.



Pero Asagetran no es el único sindicato que hizo esta solicitud, puesto que varias organizaciones mostraron su respaldo a esta petición y así lo indicó el vicepresidente nacional de la organización sindical Singtt, Wilder Balanta: “Hay sitios complicados acá en la ciudad y se ha pedido el acompañamiento a todas las otras autoridades. Algunos motociclistas hacen caso omiso a las normas de tránsito y, en cierta forma, hemos sido víctimas de agresiones por parte de estas personas”.



Lea también: Exalumnos del colegio Santa Librada de Cali denuncian que la institución "se cae a pedazos"



Balanta aclaró que este acompañamiento se solicita solo en operativos especiales. “No es cierto que a diario tenga que haber un policía en los procedimientos de algún agente de tránsito. Es en estos operativos macro en los que se debe contar con las otras entidades”, puntualizó.



Cabe destacar que en los últimos fines de semana, para los operativos en esos lugares se ha dispuesto de grupos de 15 a 20 agentes de tránsito. Además, este domingo en las acciones de control en el kilómetro 18 hicieron presencia seis policías. Sin embargo, según el presidente de Asegetran, no es suficiente “son seis policías que envían al kilómetro 9 para controlar más de 200 motocicletas y es bastante difícil”. Por eso, desde el sindicato hacen el llamado a las autoridades para que “esos operativos se realicen, desde la misma portada hasta el kilómetro 18, en varios puntos estratégicos y así mitigar este problema”.