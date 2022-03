Masiva caravana de motos se tomó varias vías de Cali en la noche de este miércoles

En la noche de este miércoles se registró una masiva caravana de motos, las cuales recorrieron varias vías de Cali.



El hecho fue reportado por varios usuarios en redes sociales, los cuales grabaron la multitud de motocicletas que se tomó varias vías de la ciudad, entre ellas la Autopista Suroriental y el túnel mundialista, lo que causó una gran congestión vehicular.



Aunque las personas que presenciaron la caravana aseguraron por redes sociales que la Policía estuvo en el lugar para controlar los desórdenes, desde la Secretaría de Movilidad informaron que no hubo presencia de agentes de tránsito porque el hecho no fue reportado al centro de gestión.



Desde la Policía, hasta ahora, no se han pronunciado sobre qué tipo de operativos se llevaron a cabo para controlar la caravana.



