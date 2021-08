Más de 30 motos inmovilizadas en primer operativo del kilómetro 18 este domingo

Más de 60 notificaciones sancionatorias y 35 motos inmovilizadas es el balance del primero operativo de movilidad realizado este fin de semana en el kilómetro 18.



Aunque la restricción de tránsito en la vía al mar por número de placa este domingo fue pedagógica, las autoridades informaron que las notificaciones interpuestas están relacionadas con la documentación y las condiciones tecnicomecánicas de los vehículos.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, explicó que durante el operativo varias motocicletas fueron inmovilizadas porque sus conductores no portaban los elementos de seguridad requeridos.



"Además de la pedagogía respecto a la medida se hacía la verificación de la documentación, que es una tarea que hace parte de nuestra función, se emitieron más de 60 notificaciones a conductores y 36 resultaron en inmovilizaciones de los vehículos, la mayoría de ellas motocicletas", detalló Vallejo.

William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, hace un balance del primer día de la restricción de tránsito en la vía al mar por número de placa, para vehículos particulares.



Video: especial para El País pic.twitter.com/0YSckWPSUs — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) August 9, 2021



El Secretario explicó que a partir del próximo fin de semana, y hasta el 7 de noviembre que estará vigente la restricción, en los puestos de control entre el kilómetro 9 y hasta el kilómetro 18, además de la exigencia del pico y placa, también se realizará verificación de la documentación y estado de los vehículos que transiten en el sector.



Lea además: Autoridades reportaron "movilidad fluida" en el Kilómetro 18 en primer día de 'pico y placa'



"Hay que tener toda la documentación al día, revisión tecnicomecánica, seguro obligatorio de accidentes, licencia de conducción y utilizar los dispositivos de seguridad que exige la ley como los cascos y los cinturones de seguridad", indicó.



Dijo además que en el sector habrá cuatro puestos de control en los cuales habrá agentes de tránsito realizando la regulación para permitir que fluya la movilidad y que quienes incumplan con la medida tendrán que regresar a Cali para no incurrir en una contravención.



"La restricción empieza a regir en el kilómetro 9 y va hasta el límite municipal. No hay restricción para quienes ingresen al municipio, es para las personas que ascienden entre las 5:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente", aseveró.



Finalmente recalcó que habrá personal de la Secretaría de Movilidad y de la Policía de Tránsito garantizando el orden público del sector para que quienes estén habilitados puedan circular sin ningún problema.



Lea también: Paso hacia el kilómetro 18 estará restringido por placa y horarios desde este domingo