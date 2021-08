Como "positivo" calificaron las autoridades el comienzo del primer día de la restricción de tránsito en la vía al mar por número de placa, para vehículos particulares.



Durante los fines de semana, desde este domingo 8 de agosto y hasta el domingo 7 de noviembre, la movilidad en la zona entre el kilómetro 9, sector conocido como el Retén Forestal, y hasta el kilómetro 18, estará restringida por horarios y número de placa en el sentido Cali - Dagua.



"Hemos tenido un resultado muy positivo. Tenemos movilidad fluida en el kilómetro 18, se nos está presentando un incremento en la congestión hacia el sentido que entran al municipio de Cali", señaló sobre las 6:30 p.m. William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



El funcionario aseveró que actualmente hay cuatro puestos de control en el que hay agentes de tránsito realizando la regulación para permitir que fluya la movilidad.

A esta hora, @MovilidadCali inicia los controles de movilidad en el kilómetro 18 con la nueva medida de pico y placa, que comenzó hoy e irá hasta la primera semana de noviembre.



🎥 Raul Palacios / El País pic.twitter.com/sfxxLc2w0J — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) August 9, 2021

Lea también: Alertan masiva llegada de migrantes haitianos irregulares en el suroccidente del país



Cabe recordar que la medida aplica entre las 5:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m del siguiente. Este domingo pueden ascender hasta el kilómetro 18 los automotores particulares terminados en placas pares.



"Los vehículos que lleguen a los puntos de control y que no cumplan con las excepciones del decreto, lo que estamos haciendo es permitiéndoles que retornen hacia Cali, para que puedan regresar y no incurrir en una contravención", explicó el secretario.



Especificó que este domingo el objetivo principal es hacer pedagogía de la norma.



"Estamos tratando de que la gente conozca en detalle la medida, recordarles que hay unas excepciones que residen a lo largo de la ruta, a partir del kilómetro nueve, y los municipios de Dagua y Buenaventura, y todas las personas que tienen fincas de recreo a lo largo de esta ruta. Verificando esa residencia pueden circular sin ningún problema y no tener que regresar a Cali", explicó.



Finalmente, aseveró que durante toda la noche estarán en la zona los agentes de movilidad junto a la Policía y el Ejército para garantizar el orden público y la movilidad de quienes ingresan o salen de Cali.