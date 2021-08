Por lo menos 1.500 migrantes haitiano están tratando de cruzar diariamente la frontera entre Ecuador y Colombia, con la intensión de atravesar el país y pasar a Panamá.

Así lo alertó el gerente del Terminal de Transportes de Cali, Ivanov Russi, quien indicó que este aumento de migrantes se viene evidenciando con fuerza desde las últimas dos semanas.

Explicó que si bien el paso de migrantes haitianos se registra desde a los atrás, esto se daba en grupos pequeños.



Sin embargo, tras la crisis política que vive Haití, luego del magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse, se reporta una circulación masiva de migrantes.

El gerente Russi explicó que los servicios de transporte público y especial tienen un impedimento legal para transportes a migrantes en situación irregular, por lo que alerta que esta situación pone en riesgo a estas personas de caer en redes de trata de personas y servicios piratas o ilegales de transporte.

Los migrantes irregulares que cruzan Ecuador se mueven por las rutas Popayán - Cali - Pereira - Medellín - Necoclí, con el objetivo de cruzar hacia Panamá.

Situación complicada en la frontera

La terminal de Pasto se encuentra colapsada por la llegada masiva de inmigrantes. Foto: Leonardo Castro / Colprensa

Los Terminales de Pasajeros de Pasto e Ipiales se encuentran colapsados, ya que unos mil ciudadanos procedentes de Haití permanecen ‘varados’.



El pasado 5 de agosto, la Oficina de Migración determinó prohibir el tránsito de ciudadanos que no tengan el pasaporte, por lo que la capital de Nariño se convirtió en el lugar de refugio de los extranjeros.



Entre las personas en esta situación se reportaron 35 niños y 10 mujeres embarazadas, muchos de las cuales duermen en la parte externa del Terminal.

Es de anotar que el miércoles de la semana pasada llegaron a Pasto unos 700 migrantes, lo que produjo un colapso de las instalaciones. “es una decisión a nivel nacional, estamos pendientes de que haya una solución, hemos dialogado con varios líderes haitianos, esperemos que todo se normalice este fin de semana y haya una operación normal”, dijo Fabio Germán Zambrano gerente del Terminal.

Algunos refrigerios se entregan en el transcurso del día por parte de personal del Terminal, “es preciso ser solidarios y tratar de mitigar en algo esta situación, vemos que hay menores de edad, adultos mayores y mujeres gestantes, les hemos brindado de comer y servicios básicos de higiene”, dijo el gerente.



“Necesitamos cruzar hacia Colombia, pero no tenemos el permiso, antes de salir de Haití vendimos nuestra casa el carro para reunir dinero, queremos llegar a EE UU, pero los recursos se acaban. Tenemos que gastar más de lo normal, muchos nos quedamos sin plata y no sabemos qué hacer, nos están sacando de los hoteles, no hay que comer, es un situación muy triste, no tenemos ayudas del Gobierno de Colombia”, dijo Keny Dofrene, uno de los líderes.

Trascendió que, en los alrededores del Terminal, el costo del hospedaje y la alimentación subió casi en un 30 por ciento, por ejemplo, un almuerzo costaba $8.000 ahora vale $12.000. A su vez, una habitación valía “30.000 pesos la noche ahora el costo es de 60 a 80 mil pesos.



“Ojalá tengamos un respaldo de la Oficina de los Derechos Humanos y de la Oficina para los refugiados Acnur, solo queremos llegar nuestro destino para cumplir nuestro sueño. Sentimos que nos discriminan por ser haitianos. Entendemos que es una situación difícil por tiempo de pandemia, pero no teneos otra opción, en nuestro país quedamos sin líderes, no tenemos Presidente y las cosas son más graves cada día” finalizó Dofrene.

Más controles en las carreteras

Desde hace varios días se intensificaron los controles por parte de las seccionales de Policía de Tránsito y Transportes en la vía Panamericana, a lo carros de servicio público y particulares que llevan ciudadanos extranjeros que en su mayoría viajan indocumentados.



En lo que va corrido del año 2021, en Nariño se han llevado a cabo la captura de 22 ciudadanos colombianos, y de un ciudadano venezolano por el delito de tráfico de migrantes.



A su vez se han puesto a disposición de las autoridades migratorias a 338 ciudadanos haitianos, 11 ciudadanos de Uzbekistán y 7 ciudadanos cubanos, también se han incautado nueve vehículos, entre ellos cinco carros de servicio público, cuatro de servicio particular y la inmovilización de cuatro automotores de servicio particular.

El último caso se presentó el martes pasado en un puesto de control en la vía Pasto – Mojarras, sector de Daza, a 10 minutos del casco urbano de la capital de Nariño, allí unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, durante un operativo descubrieron a 99 migrantes, quienes transitaban de manera irregular el territorio colombiano, y que eran transportados ilegalmente en dos buses de categoría Especial de servicio público, en este operativo fueron capturadas cinco personas.



Extraoficialmemte, se conoció que serían 6 días los que se necesita para normalizar la situación de los indocumentados, debido a la cantidad presentes en Nariño y los que llegan procedentes de Ecuador. De igual manera todo depende de lo que ocurra en Neclocli, Antioquia.

Se espera que las personas represadas en esa localidad sean llevadas hasta la frontera con Panamá, de esta forma los haitianos varados en Nariño podrán hacer su recorrido hacia el norte de Colombia.