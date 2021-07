Manifestantes se "toman" sede Meléndez de la Universidad del Valle

Valentina Rosero Moreno

En la mañana de este jueves colectividades y movimientos ciudadanos de la Universidad del Valle hacen presencia en las instalaciones de la sede Meléndez de la Institución como protesta a la objeción de las autoridades para que en el lugar se realice una asamblea nacional popular.



Diferentes movimientos ciudadanos, entre ellos la guardia indígena y las 'comunidades negras del Cauca', acompañarán la toma de la Universidad.



Mediante un comunicado, representantes de los sindicados y movimientos estudiantiles de la Universidad aseguraron que la toma de la Universidad se da luego de que no tuvieron respuesta a las solicitudes de autorización para realizar una asamblea nacional este fin de semana.



"Hemos decidido tomarnos el espacio que por derecho nos corresponde, pero que nos ha sido negado, a pesar de que quisimos tenerlo con toda la transparencia posible, con los requerimientos que se nos hicieran", dice el comunicado.



La asamblea que está programaba para realizarse entre el 17 y el 20 de julio en la sede de la ciudad, está liderada por varias comunidades de la Universidad que manifestaron no sentirse representados por los diferentes comités del paro.



Las colectividades estudiantiles y de trabajadores aseguraron que la solicitud fue realizada a la Alcaldía de Cali, a las directivas de la Universidad y a la Gobernación del Valle.



"Durante 15 días las solicitudes fueron constantes, pero así mismo lo fueron también las negativas por parte de los diferentes entes internacionales y gubernamentales. Ni la Alcaldía, ni la Gobernación, ni la administración de la Universidad respondieron claramente si aprobaban el espacio o si no lo hacían", detallaron.

#Atención ⚠️ Comunicado a la Opinión pública, a esta hora estudiantes de @UnivalleCol se toman las instalaciones de la Universidad para llevar acabo la Asamblea Nacional Popular del 17 al 20 de Julio.



Este es tu comunicado.



Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/sEIdFqwb6c — Univalle Unida (@UnivalleU) July 15, 2021



Lea además: Manifestantes entregan la estación Meléndez del MÍO, ocupada desde inicios del paro



Con relación al permiso, desde la Alcaldía de Cali mencionaron que la autorización debe ser concedida por la Gobernación del Valle.



Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali indicó que aunque desde las primeras horas de este jueves en la Universidad hay presencia de personas realizando actividades en el sector no hay afectaciones de movilidad.



La Institución confirmó que en el lugar hay uniformados del Esmad quienes están garantizando que no se presenten afectaciones de orden público.



"Tenemos dispositivos policiales para garantizar que no se registren hechos de orden público y para que se brinde seguridad en el lugar. Unidades del Esmad están en el sector", indicaron desde la Policía de Cali.



Lea también: ¿Cómo bajar la tensión que causaron los grafitis en Cali?, responde el Director de Planeación