Líderes de Ciudad Jardín aclaran polémica sobre los bolardos y rejas instaladas en el sector

Luego de la polémica generada por la instalación de bolardos y rejas en un separador ubicado en la Carrera 105 con Calle 15B, en Ciudad Jardín, la comunidad del sector aclaró que este proceso se hizo a petición de ellos mismos y no por imposición de la Administración Distrital.



Vilma Torres, miembro de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Jardín, aseguró que con la comunidad realizaron la gestión primero para que la Secretaría de Movilidad colocara los bolardos porque en esta intersección constantemente se presentan muchos accidentes.



“Había presencia de vendedores ambulantes y se había vuelto un parqueadero para las motos, todo esto, estaba afectando la movilidad, la seguridad y un árbol que está en toda la mitad de la intersección”, dijo.



Sobre las rejas que aparecieron días después y de las que la edil de la Comuna 22, Isabella Ordoñez denunció en su cuenta de twitter que se trataba de una decisión errada pues los habían hecho sobre asfalto y no sobre una zona verde como es de costumbre.



La representante Vilma Torres aclaró que “quisimos encerrar la zona y organizar un jardín, por lo que solicitamos a una persona de la CVC si era posible que nos donaran de las rejas que se colocan en los corredores con zonas verdes y ella lo hizo, tengo entendido que fueron algunos pedazos que sobraron de otras obras, pues la intersección no supera los 40 metros lineales”.



Según la líder dentro de los planes siempre estuvo realizar un jardín, pero no lo podían hacer sin antes encerrar la zona, “pues corríamos el riesgo de sembrar las matas hoy y que mañana no hubiera nada o que las motos nos dañaran el trabajo. La próxima semana se realizará un diseño paisajístico acorde con la zona, con plantas de baja estatura que no tengan, ni comprometan la visual vial”.



En cuanto la denuncia que hizo la edil, Torres expresó que le parece “irresponsable que comparta y lance acusaciones por redes sociales cuando al parecer desconoce totalmente las actividades y las gestiones adelantadas por la JAC del barrio, ni siquiera se tomó el trabajo de venir a preguntar”.



Por su parte, Anabella Toscano Collazos, quien habita en la Comuna 22 afirmó que instaló las rejas por petición de una solicitud de la misma Junta de Acción Comunal.



“Líderes de la Junta de Acción Comunal, que me conocen, porque yo vivo en la misma zona, me pidieron una cotización de cuánto podía costar el encerramiento de ese sector y yo les dije que mejor yo se las donaba como persona natural porque mi intención es también ayudar, pero le están dando garrote a la Alcaldía y no me parece justo”, aseguró la mujer quien agregó que ha sido contratista y que de sus propios recursos también arregló, el encerramiento que fue afectado hace poco en la Avenida Cañasgordas.