Concejo denunció posible entrega de contratos a 'dedo' para renovar alumbrado público en Cali

Las polémicas por el alumbrado público de Cali se sigue atizando, esta vez surgió una denuncia desde el Concejo de Cali porque al parecer Emcali entregaría a dedo un contrato para la reposición de estos elementos.



“Por denuncias de los mismos trabajadores de Emcali hizo un comité en el que citaron algunos proponentes y la sorpresa se dio porque uno de ellos hizo una propuesta más económica a lo que cobra al que le quieren dar el contrato (alrededor de $ 30.000 millones) y hasta con mejor calidad en los elementos, pero resulta que no la van a aceptar porque ya tienen a quien le van a dar el contrato con unas lámparas más costosas y obsoletas”, dijo el concejal Roberto Ortiz.



Además, el concejal manifestó que los mismos trabajadores han manifestado que estas luminarias ya están en unas bodegas almacenadas esperando solamente que se apruebe la compra y entrega por parte de Emcali.



“Los mismos trabajadores de Emcali nos han dicho que presuntamente a quien le quieren dar ese negocio es un señor que se llamaría Alberto Noches, y sería quien ya tiene listas todas las luminarias para ese negocio, incluso hay fotografías que nos han mandado donde se pueden ver estos elementos”, expuso Ortiz.



Asimismo, el cabildante comentó que al parecer este hombre de apellido Noches fue socio de una empresa de energía, por lo que pide a las autoridades que indaguen sobre este contrato.

¿Es necesario cambiar las luminarias de la ciudad?

Los residentes de algunos barrios de la ciudad manifiestan que el mal estado de las luminarias hace que sus calles estén totalmente a oscuras, por lo que solicitan actuación por parte de las autoridades.



“Por ejemplo en nuestro barrio tenemos la Calle 13C con carrera 47, que es un pasaje en donde hay una cancha y una escuela, en donde las luminarias y eso ha hecho que las personas que consumen sustancias prohibidas se apoderen del lugar”, expuso Fabian Valencia, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo.



Además, el líder comunal argumentó que en este barrio hay alrededor de 60 luminarias, pero que la mayoría de ellas necesitan ser cambiadas porque tienen luz amarilla, la cual ilumina muy poco.



“Hace unos tres meses estamos solicitando el cambio de las luminarias, desde que yo estoy en el barrio no se le hace actualización al alumbrado público, pero no hemos tenido respuesta. La única vía que tenemos con luminarias blancas es la calle 13B”, dijo Valencia.



Por lo anterior, el presidente de la JAC de Santo Domingo comentó que mandará una nueva solicitud a Emcali y a la Uaesp, teniendo en cuenta que también tienen un problema de un poste de energía que tiene luminarias y está a punto de caer, pero las autoridades no han prestado mayor atención a este problema.



A su turno, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Guabal, Diego Medina, indicó que en las calles del barrio no han tenido mayores inconvenientes con las luminarias, pero que han presentado problemas en los parques.



“Falta es iluminación en nuestros parques lineales, El Guabal tiene alrededor de 23 parques y en todos ellos tenemos falencias en las luminarias, pero estamos trabajando con la Alcaldía para ver si es posible hacer el cambio, ya se pasaron las respectivas solicitudes”, expuso Medina.



No obstante, algunos habitantes de este barrio piden celeridad en este proceso, ya que llevan muchos años en la misma situación e indicaron que es peligroso para la comunidad.



“Yo he estado toda mi vida en este barrio y de un tiempo para acá he visto que en los parques es casi que imposible estar después de las 7 de la noche, es muy oscuro, entonces eso ya deja de ser un espacio para las familias y pasa a ser un sitio para consumidores de drogas”, expresó Liria Urbano, residente del barrio.



El País trató de comunicarse en varias ocasiones con voceros de Emcali para que respondieran a las acusaciones, sin embargo no se obtuvo una respuesta concreta, ya que argumentaron que son “señalamientos sin fundamentos”.