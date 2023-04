Así quedarían los sentidos viales del norte de Cali con los cambios que propone la Alcaldía

En días recientes ha llamado la atención de los caleños la propuesta de cambiar el sentido vial del Túnel Mundialista, dada a conocer por la Alcaldía. Sin embargo, el organismo manifestó que no se trata solo de esta vía.



“Se trata de modificar prácticamente la pieza oeste y norte de la ciudad. Significaría un cambio de todo lo que circula hoy en día por los gatos y empezaría a circular al revés, los carros ya no bajarían del oeste hasta el Hotel Intercontinental, sino que vendrían en sentido contrario y seguirían derecho hacia la Portada al Mar. El sentido vial que viene del oeste ahora estaría al otro lado del río", explicó Ricardo José Castro, director del Departamento de Planeación de Cali.



De esta manera, habría una conexión directa desde la carrera 1, donde los ciudadanos vendrían en línea recta para conectar con el Túnel Mundialista y llegarían hasta el Hotel Intercontinental. Mientras tanto, la vía que está enfrente del CAM ya no iría en dirección hacia el oeste, sino hacia el norte de la ciudad.



Lea también: Templos icónicos, a la espera de 'primeros auxilios': este es el panorama de las iglesias tradicionales de Cali



“Estamos terminando de afinar los estudios para empezar socializaciones y mostrarles a los caleños que este cambio, si bien va a ser duro al principio, va a generar una mejor movilidad en la ciudad. Lo que sí es importante mencionar es que el cambio no requiere una gran obra de infraestructura porque durante muchos años la avenida del Río estaba construida para ir en el sentido contrario, ya hoy en día los retornos que existen quedarían en uso”, agregó Castro.



El funcionario manifestó que estas modificaciones han sido pensadas dentro del proyecto del ‘Paseo Jovita al Río’, un nuevo corredor como el del Bulevar del Río que conectaría el centro con San Antonio y el cual está en etapa previa de estudios y diseños.



Le puede interesar: Fiscalía abriría indagación al Alcalde Ospina y otros funcionarios por cuestionado convenio



Esto, a la vez, implicaría la construcción de un nuevo túnel en la Calle 5, entre la Carrera 10 y la avenida Colombia, que conectaría con el túnel ya existente y haría parte de las modificaciones viales que están pensadas desde la Alcaldía.



“Este mes se cierra el concurso arquitectónico y ya tendremos un ganador, ellos arrancan con el diseño mientras nosotros, paralelamente, estamos haciendo todos los estudios que implica el Paseo de Jovita al Río. Tenemos más o menos 30 interesados que están construyendo las propuestas. La idea es generar una extensión de lo que es el Bulevar de la avenida Colombia, que sea un espacio para que los caleños se encuentren”, concluyó Ricardo Castro.