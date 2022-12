Las quejas de los habitantes de Atenas y el Cabuyal por las obras inconclusas de su alcantarillado

Los habitantes de las veredas de Atenas y Pilas del Cabuyal al oeste de Cali reclaman que llevan casi 3 años esperando que finalicen las obras de instalación del alcantarillado público.



De acuerdo con la comunidad, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, les ha prometido, en varias oportunidades, que sí van a terminar las obras, pero hasta el momento no les han cumplido.



“Hace casi 3 años llegaron unos contratistas e iniciaron el proyecto, cuando se acabó el presupuesto taparon algunos huecos y se fueron, luego volvieron otros contratistas que prometieron terminar las obras en diciembre del 2021, pero esta es la fecha que no lo han hecho”, aseguró Jeison Ramírez, miembro de la JAC de Atenas.



A esto se le suma el mal estado en el que se encuentra la vía que conduce a las veredas, lo que ha provocado que el bus del MÍO, que cubría esta ruta, ya no lo haga, al igual que los taxis y otros servicios de transporte particular que se niegan a llevar personas hasta allá.



Lea también: Piden ampliar horario de rumba hasta las 4 am; Alcaldía estudia llevarla hasta las 5 am



“Como la calle está tan deteriorada, los alimentadores del MÍO ya no quieren subir, pues se han quejado que por tanto hueco y rocas se les dañan los buses”, agregó Jeison.



Ante esto, las personas que no cuentan con un transporte propio se han visto obligadas a caminar alrededor de 2 kilómetros hasta llegar al Zoológico y ahí poder abordar algún carro o bus que los lleve a su destino, exponiéndose a la inseguridad de la zona que también carece de una buena iluminación. Por esto, durante el fin de semana pasado se hicieron varias protestas en la zona.

¿Qué dice la Uaesp?

Ante las reiteradas reclamaciones de la comunidad, Diego Cortés, director técnico de la Uaesp, explicó que la demora en la ejecución del proyecto (cambio del alcantarillado), se debe a que la anterior administración -que inició las obras- nunca las terminó y eso quedó en pausa.



Por lo que el actual gobierno tuvo que empezar de cero con estudios del terreno, pues se requieren excavaciones profundas y el uso de explosivos que no son permitidos en la zona por estar tan cerca del zoológico.



“Hemos encontrado, en algunos puntos, un lecho rocoso, lo que ha generado que se demore aún más la obra porque se deben usar explosivos especiales para no afectar los animales del zoológico, eso nos ha dificultado mucho más el tema, nos ha tocado trabajar de a poco”, dijo.



Lea además: Video: Piques ilegales causan caos en las noches en la Avenida Circunvalar



En cuanto al deterioro de la vía, expresó que primero se debe terminar la instalación del alcantarillado para que la Secretaría de Infraestructura proceda a arreglarla, pues no se puede hacer las dos obras al mismo tiempo. “La idea es articular con infraestructura para que se realice el arreglo de la vía ya cuando estemos finalizando lo del alcantarillado”.



Sin embargo, aclaró que ya se habló con Metrocali para que vuelva a transitar el alimentador hasta las veredas. “Nos pidieron hacer unos ajustes a la carretera para que el alimentador transite sin ningún riesgo, estamos avanzando en eso para que vuelva el transporte en su normalidad”.



Además comentó que el día de ayer se realizó una revisión al alumbrado público de la zona para identificar qué luminarias no están funcionando y así hacer el respectivo mantenimiento de este.



Según la Alcaldía, sí se cuenta con el presupuesto para la realización de toda la obra, que esperan finalizar en máximo tres meses.

A propósito

La concejal Ana Erazo le pidió a los entes de control de la ciudad que investiguen el contrato por medio del cual se cambia el alcantarillado en las veredas Atenas y Pilas del Cabuyal.



Según la cabildante, es inaceptable que dicho contrato, que tiene fecha de inicio hace 16 meses, aún no se haya ejecutado y que ni la Contraloría de Cali o la Procuraduría se hayan pronunciado al respecto.



Le puede interesar: Ni se ponen colorados: así ingresan los 'colados' a estaciones del MÍO en Cali



”Se le han hecho cinco prórrogas a este contrato, esto sin contar el impacto ambiental que se está presentando en la zona y en el río Cali”, dijo Erazo en el Concejo.



Por la falta de alcantarillado se está contaminando el río Cali con más de 12 mil litros aguas negras por mes (solo una vereda).



Las obras que se desarrollan en las veredas antes mencionadas valen $1227 millones.