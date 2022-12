Video: Piques ilegales causan caos en las noches en la Avenida Circunvalar

Piques ilegales, vehículos mal estacionados y ruido excesivo se convirtieron en los protagonistas de la noche en diferentes zonas de Cali. Recientemente, habitantes del sur de la ciudad denunciaron que estas carreras de motos se estarían presentando en la Avenida Circunvalar.



A través de redes sociales, distintos usuarios denunciaron que más de 500 motociclistas realizan piques ilegales en el puente de la Avenida Circunvalar que conduce a la Carrera 80.

Habitantes del sector de la Av. Circunvalar, al sur de Cali, denuncian piques ilegales de moteros y exigen presencia de las autoridades.



📷Tomado de redes sociales. pic.twitter.com/m7MZTAmSvd — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 12, 2022

“Son cerca de 500 personas que no tienen casco, hay exceso de velocidad, realizan acrobacias y no hay presencia de la Policía ni de la Secretaría de Movilidad”, aseguran las personas que han sido testigos de estas escenas.



En un video quedó registrado el desorden que ocasionan estas personas en la zona. “No se respeta un andén, hay consumo de licor y drogas, Música a todo volumen y cero policías”, denunció un ciudadano.



Precisamente las imágenes que circulan en redes sociales muestran a un grupo de motociclistas realizando ‘stunt’ a altas velocidades. Además, se observan vehículos con equipos de sonido y fuerte volumen.



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos. Según la denuncia de los ciudadanos, estos hechos que anteriormente ocurrían solo en la noche, ahora también están generando caos a plena luz del día.