Piden ampliar horario de rumba hasta las 4 am; Alcaldía estudia llevarla hasta las 5 am

Uno de los principales atractivos de Cali durante la época de fin de año es su sector nocturno. Por eso, los establecimientos de rumba han hecho solicitudes a la Administración para que se extienda el horario en que pueden atender al público.



En Cali la rumba iba tradicionalmente hasta las 5 de la madrugada, pero desde que se impusieron las restricciones por la pandemia del covid el horario quedó hasta las 3:00 a.m.



Manuel Pineda, presidente de la Asociación de Bares de Colombia, Asobares, sostuvo que la solicitud realizada para esta temporada fue dejar el horario por lo menos hasta las 4:00 a.m., “con la intención de no generar tanto malestar en la comunidad”.



“Siempre ha sido hasta las 5:00 a.m., pero nosotros consideramos que este año solo con una hora adicional podemos suplir la sobredemanda que tenemos por el turismo”, indicó.



Asimismo, Pineda explicó los múltiples beneficios que traería esta medida, no solo para el gremio nocturno. Algunos de estos son el aumento del empleo y la reactivación económica.



“Estamos hablando de más de 60.000 puestos de trabajo que tenemos en este momento y esperamos que para esta época se incremente en 12 %, lo que quiere decir que se prevé tener más de 7000 empleos para diciembre. Adicionalmente, se espera que las ventas suban 20 %”, detalló.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, aseguró que se está estudiando la posibilidad de que haya una extensión de horario para la temporada hasta las 5:00 a.m., la cual iría desde este 15 de diciembre hasta el 30 de diciembre.



“Nosotros tenemos que dar una oportunidad de generar desarrollo económico y permitir el esparcimiento, pero bajo una estrategia de seguridad y protección de la vida. Será en establecimientos que cumplan con unas condiciones de convivencia y seguridad y esperamos tener todo listo para esta quincena de diciembre”, declaró Dranguet.



El funcionario dijo que el horario no se ampliaría para toda la ciudad, pues hay sectores en los que se han visto de forma constante comportamientos contrarios a la convivencia. La medida se aplicaría a sectores especiales de comercio, como Granada, el Parque del Perro, la Carrera 66 y la calle 44 en el norte, entre otros.



Los comerciantes señalaron que la medida sería muy importante si se tiene en cuenta que el horario no tiene restricciones en municipios vecinos.



“Por ejemplo Yumbo y Candelaria no tienen una limitación de horario, eso hace que haya una masiva cantidad de gente que acude a los sectores de Menga o de Juanchito, lo que nos genera un golpe muy fuerte en la economía de los negocios de Cali”, aseveró Alejandro Vásquez, presidente de la junta directiva de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali, Asonod.



A pesar de los beneficios, algunos voceros ciudadanos aseguraron de forma tajante que no apoyan esta iniciativa, ya que las comunidades aledañas a los negocios serían las más afectadas.



Catherine Dupriez, habitante del barrio San Fernando, expresó: “No estoy de acuerdo con estos horarios extendidos por varias razones: la primera es el alto volumen y la falta de instalaciones acústicas; la segunda, es la movilidad en barrios tan concurridos los fines de semana, y tercero la falta de control sobre los establecimientos que no cumplen las normas”.