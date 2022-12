La explicación del porqué los caleños ahora deben transitar a 50 kilómetros por hora

En Cali la velocidad máxima, en el perímetro urbano, ya no es de 60 kilómetros por hora, ahora será de 50 km/h. Por ello, la Secretaría de Movilidad ya inició los cambios de las señales de tránsito en algunos corredores viales.



De acuerdo con las autoridades de movilidad de la ciudad, este cambio no es solo una decisión que se tomará en Cali, sino que responde a lo estipulado en la Ley Julián Esteban, la cual fue emitida por el Gobierno Nacional a mediados de este año.



“En esta ley se establecen los límites máximos de velocidad y dice que en los perímetros urbanos debe existir un tope de 50 km/h. Por ello, estamos haciendo inicialmente los cambios de la señalética en la Autopista Suroriental”, dijo el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.



El funcionario agregó que tomará varios meses reemplazar todas las señalética de la ciudad, por lo que no se tiene una fecha exacta en la que se pueda terminar esta labor.



La Autopista Suroriental es el primer corredor vial en Cali en el que se está haciendo el cambio de señalética que establece el límite de velocidad.

Sin embargo, se hará en toda la ciudad.



“Nosotros por ahora hemos reemplazado las señales en algunos tramos de la autopista Suroriental, en el momento en el que la señalización aparezca en un corredor vial que estaba a 60 km /h la velocidad inmediatamente se ajusta a 50 km/h”, precisó Vallejo.



Es decir que, aunque todavía no se ha dicho si las 19 cámaras de foto detección que operan en Cali están calibradas para sancionar a las personas que superen los 50 km/h, es claro que en los corredores viales en donde ya se reemplazó la señalética se debe respetar ese límite. De lo contrario, el conductor podrá ser sancionado hasta con $ 438.900 pesos por incumplir esta ley.



Cabe recordar que el exceso de velocidad es la principal causa de accidentalidad en Cali, donde este año se han reportado 9225 siniestros viales, con corte al 4 de diciembre.



Algunos ciudadanos han celebrado esta disminución en la velocidad máxima de la ciudad, pero hay otros que opinaron que sería un error que empeoraría la actual situación de movilidad de la capital del Valle.



“Si la intención es disminuir las muertes por accidentes de tránsito deberían preocuparse primero en arreglar los huecos, ya que estos causan también varios accidentes. Además, en esta ciudad hay muchos trancones y disminuir la velocidad haría que empeoren y las personas se demoren más en llegar a sus destinos”, opinó el ciudadano Joaquín Bermúdez.



Al respecto, Henry Martin, coordinador local de la iniciativa Bloomberg por la Seguridad Vial Mundial, celebró este ajuste en las vías y dijo que la velocidad no tiene relación directa con los trancones, por lo que debería de mirarse desde otra perspectiva este cambio.



“Esta disminución influye directamente en la gravedad del siniestro vial para todos los actores viales. Igualmente un vehículo que vaya a una velocidad de 50 km/h o menos tiene una capacidad de reacción mayor, por lo tanto se reducen los siniestros viales y los resultados negativos de estos”, comentó Martin.



De hecho, hay que resaltar que un reciente estudio de World Resources Institute (WRI), estimó que disminuir la velocidad máxima en Cali permitiría que se disminuya en un 30 % el registro de víctimas fatales en siniestros viales para el siguiente año.



A su turno, el experto en movilidad y gerente de Urbavial, James Gómez, dijo que ahora que se hizo el ajuste en la velocidad máxima, también es necesario que se hagan más controles para poder sancionar a las personas que incumplan la ley.



“Se debe tener en cuenta que una persona tiene un 90 % de probabilidad de sobrevivir a un vehículo que circula a 30 km/h o menos, pero menos del 50 % de probabilidades si la velocidad supera los 45 km/h”, explicó Gómez.