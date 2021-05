Inició el piloto de fase 3 de vacunación anticovid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

La tercera etapa de vacunación contra el covid, que incluye a las personas entre los 50 y 59 años y a pacientes con comorbilidades (ver recuadro), se inició con la aplicación del biológico a profesores, personal del Icbf, la Fuerza Pública y la Fiscalía.



Por ahora, tanto las personas del rango de edad mencionado y los pacientes no accederán al pilotaje de esta tercera etapa, toda vez que la cobertura aún no es suficiente para vacunar a esta población, de acuerdo con el Ministerio de Salud.



Estos dos últimos grupos (la Fuerza Pública y la Fiscalía) ya iniciaron labores, luego de recibir directamente el antídoto no solo en la capital del Valle, sino también en otras ciudades del país.



“Se espera que conforme se consiga una mayor cobertura de los adultos mayores de 60 años y talento humano en salud, se incremente la distribución de vacunas a los grupos de la etapa 3”, explicó el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermon.



De hecho, solo hasta que haya un avance del 65 % de la fase 2 a nivel nacional es que el resto de beneficiados de la siguiente etapa podrán acceder a la vacuna.



De ahí que la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, señaló que “el Ministerio de Salud ha mencionado que podría ser la última semana de mayo, sin embargo, no nos podemos comprometer con una fecha estimada”. Mientras tanto, precisó que se debe trabajar duro vacunando a los mayores de 60 años, pues la idea es que se adhieran para que cumplan con la cita de esta dosis de esperanza.

Lea también: Preocupación en el Valle por posible aumento de contagios de covid-19 por manifestaciones



Agregó que hay que estar atentos a que el Ministerio “nos diga cuáles son las condiciones para el proceso, que seguramente se realizará a través de los megacentros”. Recordó también a las EPS hacer el agendamiento de la comunidad; “les hemos solicitado nuevamente que contacten a la población, no podemos dejar caer esta estrategia tan importante”, puntualizó.

Solicitan priorizar a Cali

​

De otro lado, la concejala Tania Fernández Sánchez indicó que los 21 cabildantes de Cali, en carta enviada al presidente Iván Duque, le solicitaron de manera urgente que se priorice la vacunación masiva en la ciudad.



“Actualmente a Cali se le han entregado 589.320 vacunas, lo que ha permitido inmunizar a tan solo un 11.7% de la población. Por su parte, la ocupación de UCI en 2021 ha oscilado entre el 70% y 95%, lo que no ha permitido flexibilizar las medidas de distanciamiento social, lo que por ende ha generado un impacto negativo en el desarrollo económico”.



Otra razón que argumentan los firmantes es que la capital del Valle ha sido epicentro de aglomeraciones derivadas del Paro Nacional, lo que puede generar un aumento en los contagios del covid.

Vacunan a docentes

De acuerdo con Mariluz Zuluaga, secretaría de Educación del Valle, este martes se inició en Dagua, Florida, Guacarí y Pradera la vacunación para población entre docentes, directivos y personal administrativo de instituciones educativas públicas del departamento. Entretanto, ayer empezó el mismo proceso en Bugalagrande, Roldanillo y Zarzal. Inicialmente, este piloto en los 7 municipios, priorizará a 2.000 personas.



En Cali se cuenta con 500 vacunas para inmunizar a esta población sin distinción de edad durante esta semana. Se espera, además, que el Icbf consolide la base de datos de las madres comunitarias de la ciudad.

Pacientes con comorbilidades

Tanto las personas entre 50 y 59 años, como los pacientes con comorbilidades desde los 16 años no accederán al pilotaje de la tercera etapa de vacunación, pues la cobertura aún no es suficiente, de acuerdo con el Ministerio de Salud.



En cuanto a las comorbilidades comprendidas dentro de la tercera fase son 23.



Entre ellas, figuran hipertensión, cáncer, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, y enfermedad cerebrovascular.



Asimismo, diabetes, insuficiencia renal, VIH, tuberculosis, Epoc, asma, los tres grados de obesidad, Síndrome de Down, autismo, trastorno bipolar, fibrosis quística y esquizofrenia.

Fuerza Pública y Fiscalía ya comenzaron

Un total de 263 funcionarios de la seccional de la Fiscalía General de la Nación en Cali ya recibieron la vacuna para el covid este viernes y sábado, por lo que aún quedan pendientes más de 100, quienes esperan recibir el biológico dentro de dos semanas.



Entretanto, la Tercera Brigada del Ejército, que tiene su base en la capital vallecaucana, ya cuenta con 734 miembros inmunizados contra el coronavirus. Pero las labores de Sanidad Militar también se han extendido hasta los uniformados de la Armada y la Fuerza Aérea que adelantan operaciones de control urbano.



La Policía Metropolitana de Cali también ha adelantado labores de vacunación a 7652 miembros, no solo del personal afiliado a su sede, sino también a los refuerzos que llegan de otras partes del país.