Hospital de Siloé estuvo sin luz en la mañana de este viernes por robo de cableado eléctrico

Natalia Moreno Quintero

Hacia las 10:00 a.m. fue restablecido el servicio de energía en el Hospital de Siloé, afectado en la noche del jueves por el robo de cableado eléctrico en el que un hombre resultó herido.



María Piedad Echeverri, gerente de la Red de Salud Ladera, denunció el hecho delictivo a través de un video, en el que expresó que esta no es la primera vez que la misión médica y la infraestructura del centro asistencial son atacados por delincuentes.



"Como gerente estamos solicitando para nuestro Hospital de Siloé la protección a la misión de la humanización. Estamos teniendo permanentes atentados contra la institucionalidad de nuestros colaboradores y empleados, ataques, y anoche robaron el cable eléctrico, hubo una persona electrocutada y de esta manera hoy el hospital está sin luz. Sin energía no podemos prestar nuestros servicios vitales", manifestó.



"Pedimos de una manera muy solidaria con la comunidad, que protejan y respeten la misión médica. Y que también tengamos el acompañamiento de cada uno de las personas para cuidar la institucionalidad", añadió.



La persona que resultó herida, un hombre de 30 años, sufrió quemaduras en el tronco y los miembros superiores. Es atendida en el Hospital Universitario del Valle.

Lea además: Habilitan aplicación de vacuna de Janssen para personas con comorbilidades y mayores de 40 años



Agresiones a los profesionales de la salud, robos e, incluso, balaceras son los otros incidentes que se han registrado en este centro asistencial, ubicado en la Calle 1 con Carrera 50 y que brinda el servicio de atención en salud a los residentes de la comuna 20.