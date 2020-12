Hasta este miércoles se puede sumar a la campaña 'Un regalo, una sonrisa'

Álvaro José Carvajal Vidarte

Una oportunidad de paz. Así ven la campaña ‘Un regalo, una sonrisa’ los 2.500 niños del barrio Calimío, quienes, tal como muchos niños en estado de vulnerabilidad en la ciudad, a través de regalos buscan refugiarse en una navidad diferente a su cotidianidad.



Alex Duván Piamba, quien desde hace siete años hace parte del grupo Calimío Cultura, lo corrobora. Dudando, decide mostrar la situación actual de los niños en su sector.



“Ahora se está viviendo un enfrentamiento entre pandillas; dentro del mismo barrio hay unos conjuntos que, a esa parte nadie puede entrar o salir porque hay anillos de seguridad y al pasar te requisan o se intercambian balas; es decir, si usted pasa, lo matan, lo pican y lo tiran al río Cauca”, cuenta Piamba y queda en silencio.



Su voz se corta recordando quizá las historias que les ha tocado vivir a los niños de su barrio. Asegura que el 60 % de los pequeños caracterizados en la zona son venezolanos, y que, de esta manera, los regalos que los ciudadanos donen en este mes a través de la campaña, serán tanto para los niños del barrio como para los hijos de los migrantes.



“Lastimosamente han caído muchos niños ahí. Entonces queremos entregar regalos rompiendo fronteras, y la idea es hacer conciencia de que los niños no se vayan a guiar por esa misma línea. Además, ahora hay venezolanos y son niños que no están aquí en Colombia porque quisieron, sino porque les tocó”, dice con tristeza y la esperanza que caracteriza a quienes buscan mejorar la calidad de la niñez en nuestra ciudad.

Esa misma esperanza la tiene Adriana Perafán, representante de la Fundación Siembras de Amor, que ha beneficiado hasta el momento 240 familias en Cali, entre ellas madres cabeza de hogar, y que también, anhela que, a pesar de la dificultad de este año tras la pandemia del covid-19, pueda llegar a los niños de esas mujeres necesitadas.



“En esta temporada de pandemia muchos papás se quedaron sin trabajo y uno piensa ‘qué se les da a los hijos’. Y por ejemplo en una noche había una señora en la calle, con tres niños que no pidieron venir a sufrir en este mundo. Entonces llegarles con un regalo los alegrará, aunque con eso no se abarca todo, pero si se le va a dar felicidad”, comenta.



E inmediatamente agrega: “nosotros estábamos muy deprimidos porque no sabíamos a donde pedir los regalos para los niños, mandé muchas cartas y ni siquiera me contestaron, y cuando me contestaron de la Cruz Roja para mí fue una alegría enorme. Y yo sé que si unimos fuerzas entre todos, muchos niños van a ser felices”.



Dar una sonrisa a los más pequeños es el objetivo de toda aquella fundación que se inscribió a la iniciativa para recibir una parte de los 2.750 regalos que dará la Cruz Roja Valle el 24 de diciembre. Por ejemplo, Daiana Reyes, representante de la fundación Alianzas Solidarias, busca en esta navidad dar regalos a los niños de las madres que hacen parte de la fundación.



Cuenta que, desde hace 3 años ayuda a madres cabeza hogar, mujeres gestantes y familias víctimas de violencia de las 22 comunas de la ciudad de Cali.



“Cuando hemos pasado un año tan difícil, donde muchos papás no han superado la crisis de la pandemia y no tienen cómo acceder a un regalo; entonces es darle la oportunidad de ser feliz a través de un regalo a un niño, o a una familia, porque realmente cuando un niño es feliz, todo el entorno lo es”, comenta Daiana.



Cabe recordar que, desde hace 12 años, la campaña ‘Un regalo, una sonrisa’ invita a los vallecaucanos a sumarse a la iniciativa y donar regalos para niños y niñas de comunidades vulnerables en el departamento.

Las donaciones serán recibidas en la sede de la Cruz Roja Valle en la Carrera 38Bis # 5-91, en Cali, y en puntos de venta de clasificados de El País de Cosmocentro, Unicentro, Único y Chipichape, además de su sede principal, en la Carrera 2 # 24-46.

Cada año cuando empieza la primera semana de diciembre, la Cruz Roja en alianza con el periódico El País, junto a grandes medios de comunicación como el Noticiero 90 Minutos y la emisora Blu Radio, ya tienen planeado de qué manera regalar una sonrisa a quienes lo necesitan.



En este 2020, desde el lunes pasado, 7 de diciembre, y hasta este miércoles 23 de diciembre se estará realizando una recolecta de regalos que los ciudadanos aporten a la niñez del Valle.



Ante esto, decenas de niños y niñas esperan a que llegue el día y que quizás, según Esteban Pachón, director de la Agrupación Juventud de la Cruz Roja Valle, sea el único regalo que estos niños reciban en navidad.



Para Reyes, esta iniciativa sería la solución a la tristeza de las familias a los que su fundación Alianza Solidaria beneficia, y que se encuentran sin recursos para comprar un regalo de navidad a sus hijos.



“Ver a una mamá triste, ver esa frustración que a pesar de estar trabajando no poder tener los suficientes ingresos para los regalos de los niños, y ver la tristeza en los niños también. Entonces nosotros con los regalos buscamos que estos niños estén tranquilos”, dice ella.

Y aunque por la pandemia en este año no habrá un evento masivo como de costumbre, los encargados llevarán la felicidad a cada fundación de Florida, Cartago, Palmira, Riofrío, Yumbo y Cali, que se haya inscrito para ser beneficiada.



Dentro de estas se encuentra también la Asociación de emprendedoras Poder Sororo, quienes según Nardy Sánchez, una mujer venezolana de 46 años, radicada en Cali hace dos, y representante legal de la fundación, se dedican a “ayudarnos entre nosotras y no sólo a nosotras mismas, sino también a otros en estado de vulnerabilidad que lo necesitan”, dice.



Y explica, que al inscribirse a la iniciativa espera conseguir 220 regalos para 40 niños de las mujeres de la fundación, al igual que, para niños de la Fundación Mariposas de Amor de la comuna 7 y 8 de Buenaventura, dos comunidades con bajos recursos.



“Ellos albergan 180 niños y hacen actividades lúdicas, cuentos, historias y aprenden conocimientos literarios. También, nos pusimos una meta de 220 regalos para otros 20 niños en estado de calle”.



Y entre sonrisas agrega: “aunque es una locura, es una meta que queremos lograr porque da mucha tristeza ir por la calle y ver niños que están en una acera vendiendo”.

Así como los niños de la fundación Mariposas de Amor y de la Asociación de Nardy, de la fundación de Adriana y del grupo Calimio, o las madres tristes de la fundación Alianzas Solidarias, quienes no tienen como dar un regalo a sus hijos, hay muchos niños más que esperan el detalle más mínimo de una mano solidaria.



Es por eso que, Ingrid Bernal, una mujer de 46 años y Fabiola Sevilla de 60 años, han dedicado la mayor parte de su vida a la campaña ‘Un regalo una sonrisa’.



“Lo que yo hago es recoger juguetes para poder darle una sonrisa a los niños de Vallegrande, el barrio donde yo vivo, porque son niños bastante necesitados”, cuenta Fabiola.



E igualmente, Ingrid Bernal comenta que en “este año pedí 120 regalos, mi labor es entregarles regalos a los niños que más lo necesitan. Yo pasó la carta Cruz Roja y cuando me los entregan, llevo los regalos a los niños que están en los semáforos, a los niños venezolanos y al tambo o zarzal”.



Las dos han sido voluntarias durante los 12 años de la existencia de esta iniciativa, solicitando partes de los regalos donados para los niños de comunidades necesitadas.



Y tras estas labores solidarias, decenas de niños y niñas esperan el día en que estas fundaciones lleven entre sus manos muñecas, balones, o cualquier detalle que los saque de su realidad. Quizá así, entre sonrisas, esta navidad marque diferencia en sus vidas.



¿Dónde donar?

