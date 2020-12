Alerta en el Valle: cierran 110 camas UCI por escasez de medicamentos

Álvaro José Carvajal Vidarte

Al límite se encuentra el sistema de salud en el Valle del Cauca, a raíz del aumento en los casos de covid-19 y el desabastecimiento de medicamentos requeridos para la atención de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI.



Al alto porcentaje de ocupación que actualmente tienen estas instalaciones, que a nivel departamental llega en este momento al 92 %, se suma el cierre de al menos 110 camas UCI ante la falta de fármacos sedantes y relajantes musculares.



"Tengo que decirles que hay instantes en que no tengo ni una cama disponible, lo que estamos haciendo es movimiento de pacientes, los que están confirmados con covid se quedan en UCI, los que están sospechosos y no se confirmaron, los sacamos; las personas apenas mejoran su condición salen al siguiente proceso", reveló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes.

En el departamento los nuevos casos de covid han rondado los 900 diarios, en promedio, en los últimos cinco días. En el boletín epidemiológico de este lunes se confirmaron 860 contagios; el domingo fueron 768, el sábado, 907; el viernes, 843 y el jueves, 1.132. Los decesos por la enfermedad estuvieron entre 21 y 30 en los reportes de estos días.



El objetivo de las autoridades sanitarias es que se garantice que toda persona que presente los síntomas de la enfermedad del coronavirus pueda tener la atención requerida dentro de una institución.



"En este instante estamos habilitando todos nuestros hospitales de baja complejidad, donde hay oxígeno para terminar tratamiento, queremos disminuir el tiempo de UCI para permitir una rotación mayor y poder atender todas las personas", agregó la funcionaria.

Este panorama llevó a que las autoridades sanitarias decidieran el lunes suspender cirugías programadas y procedimientos diagnósticos que requieren sedación, desde este martes hasta el 4 de enero.



"Tenemos que escoger entre mantener con vida a las personas que están con covid o hacer cirugías programadas que pueden esperar 10 días más", indicó la secretaria Lesmes.

Aseguró además que el 4 de enero se revisará la situación en la región. "Si hemos conseguido medicamentos suficientes para atender las UCI, reabriremos cirugía programada", explicó.



La funcionaria pidió finalmente a la ciudadanía extremar las medidas de autocuidado, hacer una "cuarentena voluntaria" y seguir las recomendaciones entregadas por las autoridades para evitar posibles contagios de covid-19.



"Es una alerta que les estoy haciendo a todas las personas: no es el momento de enfermarse. Por favor hagan autoaislamiento y ayúdenos a disminuir la velocidad en que se está transmitiendo el covid esperando con ilusión la llegada de la vacuna en el 2021", dijo Lesmes.



De las 1.057 camas UCI habilitadas en el departamento, 939 estaban ocupadas hasta este lunes, 413 de ellas por pacientes confirmados de covid-19, 70 por casos sospechosos de esa enfermedad y 456 por casos de otras patologías, según el último boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud.



Las otras 118, según el mismo documento, no están disponibles por falta de medicamentos sedantes y miorrelajantes.



"No es el momento de enfermarse, no hay camas UCI. (...) Diciembre siempre es así, con la fiesta viene el licor, con el licor viene el accidente, la pelea la riña los atentados, entonces tenemos un incremento de accidentalidad, de trauma, un incremento de lesiones y de otro lado ha incrementado las enfermedades cardiovasculares de alto riesgo, tenemos una presión del sistema muy grande", concluyó la funcionaria.



