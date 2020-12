Dos docentes caleñas fueron reconocidas por su novedosa pedagogía durante la pandemia

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Eliana Katherine Gamboa y Liceth Téllez son dos docentes caleñas que fueron reconocidas por la Fundación Compartir como ‘Educadores que inspiran’.



Las maestras diseñaron una novedosa experiencia pedagógica para dar continuidad al proceso educativo de 53 estudiantes de grado primero del Colegio Inem Jorge Isaacs, de Cali, durante la pandemia.



Este año se postularon a la iniciativa Educadores que Inspiran 543 experiencias de 24 entidades territoriales del país y se escogieron las doce mejores. Entre estas, la estrategia de las docentes caleñas titulada ‘Re-conectados’, galardonada en la categoría ‘Colectivos o redes de maestros’.



Esta estrategia surgió a raíz del reto que suponía continuar el proceso educativo de los niños pese al confinamiento.

En un principio, las maestras enviaron actividades de trabajo independiente a los estudiantes y notaron que esa estrategia no funcionaba, después, “empezamos a hacer una integración curricular y a entender que lo más importante era trabajar esa capacidad de resiliencia de los niños y las familias para que pudieran atravesar por esta pandemia de una manera más llevadera, darle significado y que las familias interactuaran”, cuenta Liceth, magíster en gestión de la tecnología educativa.



Por medio de trabajos lúdicos y enseñanza participativa, las docentes han estimulado a los estudiantes y han mitigado la deserción escolar. Su trabajo conjunto ha logrado la participación activa del 91 % de los niños.



El diseño de la experiencia de aprendizaje ‘Re-conectados’ se dividió en cinco dimensiones: la integración curricular, que conecta las diez asignaturas obligatorias por medio de los puntos de encuentro de los diferentes saberes, y busca minimizar la carga académica de estudiantes y docentes; la guía de aprendizaje que orienta a los padres y los convierte en agentes educativos; la dimensión experimental, que, en palabras de Eliana “es allí donde ponemos el asunto de la resiliencia, pensarnos en que el hacer lúdico y creativo le permita al niño aprender, pero también trabajar con la familia”.

Las dos últimas dimensiones son retroalimentar y transferir. Con la primera, las docentes promueven encuentros virtuales para socializar cómo ha sido el proceso de desarrollo de las actividades y contar con la participación de las familias. La última se ocupa de transferir el conocimiento a sus colegas. Gracias a esta han compartido el proceso con once docentes de grado primero de la institución con el fin de buscar que repliquen algunos aspectos de la experiencia.

El diseño de guías de aprendizaje integrado ha permitido un aprendizaje flexible de las diferentes asignaturas con el apoyo de los docentes”, Esmirna Satizábal, docente grado 1o, sede Cecilia Muñoz.

En el proceso educativo han realizado actividades como la siembra de semillas en cáscaras de huevo, karaoke, juegos como lotería y escalera, uso de máscaras y títeres y la entrega de cartas a personas del barrio, entre otras.



Los niños están entre los 5 y los 7 años, por esto requieren el acompañamiento constante; las evidencias fotográficas y videos que los acudientes envían a las docentes demuestran que el trabajo y el juego es compartido y no solo los niños son protagonistas.



La resiliencia, base de la experiencia pedagógica, no es una habilidad con la que alguien nace, sino que se adquiere a raíz de experiencias difíciles como esta. “Dejar la escuela, dejar de estar con sus compañeros, estar tanto tiempo en casa sin saber lo que pasa empezó a generar angustia, hay personas sin trabajo y también tuvimos casos de padres o abuelos enfermos, y todas esas emociones que aparecen los niños están absorbiéndolas”, explica Eliana, quien también es psicóloga.

Retos

Uno de los principales desafíos que encontraron las maestras en el camino fue la conectividad, pues no todos los alumnos cuentan con dispositivos tecnológicos e internet. “Por ejemplo, en mi salón solo 3 niños de 30, tenía un computador, los demás estaban conectados intermitentemente desde los celulares de sus padres y madres. Sin embargo, muchos de ellos, en ocasiones, tenían que salir a trabajar, entonces no había conectividad ciento por ciento”, recuerda Liceth.



Para guiar el proceso, ofrecieron a los padres un tipo de alfabetización digital para explicarles cómo debían subir las guías, cómo tomar una foto o enviar un video. La comunicación con las familias se da desde distintos canales: correo electrónico, un blog diseñado por las docentes y redes sociales como Facebook y WhatsApp, y en el caso de los niños que no cuentan con conectividad, las guías se entregan de forma impresa.



Por su parte, Eliana comenta que otro de los retos que enfrenta como docente es construir estrategias adaptadas a los tiempos de las familias y los niños.



“Tengo a todos los niños en diferentes niveles y como maestra, eso implica un trabajo extra, tengo los niños que van súper al día, los niños que están trabajando con la guía impresa y todavía no me han mandado. El hecho de que estos niños y sus familias no tengan los recursos para conectarse al menos semanalmente hace que nosotros tengamos todo el tiempo el reto de no dejarlos ir, de decir: ‘vengan, cómo hacemos, trabajemos juntos’”.



Ambas coinciden en que esperan tener la oportunidad de compartir el proceso con las personas que deseen replicar la experiencia. “Nuestra institución nos apoya y nos da la vía libre para replicarla, para ofrecerla y compartirla con nuestros compañeros, pero ya es autonomía de cada docente si quieren trabajar de esa forma”, concluye Eliana.



Educadores que Inspiran



El reconocimiento ‘Educadores que inspiran’ es una iniciativa de la Fundación Compartir que, con el apoyo de organizaciones aliadas, se han propuesto exaltar la labor de maestros, directivos y docentes que resignifican la educación y desarrollan nuevos métodos de aprendizaje en época de crisis, liderando y contribuyendo a garantizar la permanencia, el desarrollo de competencias y la motivación para seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias.



A través de la Fundación fueron invitadas diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades, redes de maestros, asociaciones de colegios, entre otros, que trabajan con maestros y directivos docentes de colegios de preescolar, básica y media, y, por consiguiente, conocen a los que han sobresalido durante la emergencia.



Con el apoyo directo de 48 entidades, se recibieron 543 experiencias de 24 entidades territoriales del país.



La premiación se hizo a través de un evento virtual con la participación de la ministra de Educación, María Victoria Angulo y con la asistencia de más de 1500 personas, se conocieron las 12 experiencias ganadoras del reconocimiento ‘Educadores que inspiran’.

Para conocer los perfiles de los educadores y las experiencias ganadoras, usted puede acceder al siguiente link: https://www.educadoresqueinspiran.org