Erika Mantilla

Julio Ríos, el caleño conocido en YouTube como 'Julioprofe' se convirtió en el docente que dictó la clase virtual con más estudiantes el pasado lunes, 7 de diciembre. Además de obtener el Récord Guinness, la hazaña aumentó su fama y el número de seguidores en sus cuentas de YouTube, Twitter y otras plataformas.



El ingeniero colombiano, que cumplió su meta con el apoyo de la Secretaría de Educación de Jalisco, México, habló este miércoles sobre cómo logró convertirse en uno de los influenciadores de habla hispana más importantes gracias a su amor por las matemáticas y la educación.



Detalló que obtuvo la marca mundial "mostrando cómo las matemáticas se aplican a otras asignaturas en la escuela, en la etapa de primaria y secundaria", para demostrar la importancia que tienen en las demás ciencias.



En total, se conectaron a la clase 213.586 espectadores, aunque debía superar la cifra de 1.600 personas. "Pasé por nueve asignaturas diferentes explicando como estas se nutren de las matemáticas", dijo.

"Uno no es profeta en su tierra. La Secretaría de Educación de Jalisco hace dos años me tiene en cuenta para sus eventos educativos, justamente el año pasado intentamos un récord similar con una clase presencial. Hubo un poco más de 5.000 asistentes en esa ocasión", reveló durante una entrevista para Blu Radio.



Entonces no obtuvo el récord porque la organización descalificó a algunos de los participantes.



Sobre su actividad como influenciador dijo que está por "cumplir doce años con el canal en YouTube. Lo creé con el ánimo de facilitar herramientas digitales para los estudiantes de mis clases presenciales, personas que tenía a mi cargo en un colegio y una universidad".



En esa plataforma tiene 4.4 millones de suscriptores y el video de la clase con la que rompió el récord mundial tenía más de 2 millones de reproducciones hasta este miércoles. Uno de sus patrocinadores es la marca Casio.



Es ingeniero civil de profesión, está radicado en Cali y tiene 47 años.