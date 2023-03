Grave denuncia: bandas transnacionales estarían controlando rutas de transporte pirata en Cali

El concejal Fernando Tamayo denunció que bandas ilegales organizadas por extranjeros estarían controlando las rutas de transporte pirata en la ciudad, además de amenazar a los conductores que invadan ‘sus territorios’.



De acuerdo con el cabildante, estos grupos ilegales montaron una especie de servicio exclusivo donde no permiten que rutas como las de la Avenida Pasoancho y la Avenida Ciudad de Cali tengan competencia de vehículos que no tengan su “permiso” para trabajar.



“Me llegó a mi curul una denuncia de la situación. Una persona de mi equipo presenció cuando un transportador ilegal fue abordado por una especie de escoltas del recorrido, le solicitaron que no trabajara más en ese sitio y dejaron clara la amenaza mostrando que estaban armados y señalando que de seguir en esa ruta, le iban a destruir el carro a bala”, sostuvo el cabildante en plenaria.



Lea también: Abandonados y en mal estado: las quejas de los caleños por los puentes peatonales



Agregó que en el Oriente, en la Avenida Ciudad de Cali, la situación es similar. “Hay bandas organizadas detrás del transporte pirata, medio que les sirve para mantener el control territorial de este y otros negocios al margen de la ley. Y en Siloé hay venezolanos propietarios de 30 motos o más y han ido desplazando a los que por años han trabajado allí”, enfatizó Tamayo, quien agregó que no está defendiendo la ilegalidad en el transporte.



“Los controles los debe cobijar a todos, pero es sumamente preocupante que detrás de este negocio no solo haya una necesidad de suplir el empleo de gente que no logra ubicarse en el mercado laboral, sino que sea usado para el control del territorio de bandas organizadas”, complementó.



Tamayo solicitó que se pida apoyo del escuadrón de Policía de Tránsito dedicado a combatir la piratería en el transporte público de pasajeros.



Le puede interesar: ¡Severas prohibiciones! Alcaldía de Cali intervino en 'Severo Sinvergüenza' e impuso varias reglas



“Esto, hace rato pasó de ser un tema de movilidad a un tema de seguridad. En agosto del año pasado denuncié que en Cali había presencia de miembros del Tren de Aragua, que para quienes no lo saben, es una banda delictiva de carácter transnacional, presente en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Chile, que ha logrado hacerse fuerte en negocios como el mototaxismo y la piratería en carro, la extorsión, el hurto de celulares, microtráfico y prostitución. Pensar que el control lo puede hacer un grupo civil es ingenuo”, puntualizó.



Frente a esta grave denuncia las autoridades aún no se han pronunciado.