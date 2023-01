Gestión de Ospina en el 2022 estuvo marcada por los escándalos y la inconformidad de los caleños

Terminó el tercer año de gobierno de Jorge Iván Ospina sin cumplir con las expectativas de muchos caleños. Eso queda en evidencia en el alto grado de desaprobación que tiene la ciudadanía de su gestión.



La más reciente encuesta de Invamer lo posicionó como el Alcalde con peor aceptación del país, con 77 % de imagen negativa. Esta cifra no solo es la más alta entre los mandatarios locales de Colombia, sino que también es la más alta impopularidad de Ospina en su actual gobierno, que en algún momento llegó a ser solo del 55 %.



Para los analistas son varios los motivos que han llevado a que se rompa la relación entre la ciudadanía y el mandatario: escándalos por presunta corrupción, investigaciones en la Procuraduría y la Contraloría, la poca recepción a las críticas y la no satisfacción de las necesidades de la población son algunas de ellas.



Justamente, los caleños declararon en una reciente encuesta de la Unidad de Acción Vallecaucana, Cali Cómo Vamos y Mi Cali Contrata Bien que la seguridad, la movilidad y el estado de las vías están entre sus mayores preocupaciones. Sin embargo, programas como la semaforización inteligente y el arreglo de la malla vial, que responden a esas necesidades, presentan retrasos.



Además, el Plan de Desarrollo Municipal no está muy avanzado, pues alcanzaba el 53,4 % de cumplimiento global hasta septiembre del 2022.



“Algunos temas de la Alcaldía son escandalosos, otros en los cuales hay logros y otros en los que hay enormes retos”, dijo Miguel Jaramillo, consultor político, quien considera que el Alcalde se raja en aspectos claves como la seguridad, pese a la reducción de homicidios en el 2022.



Mientras que Yitcy Becerra, empresaria de la región, considera que el tercer año del Alcalde no fue diferente a los primeros y, por el contrario, aumentó la “fractura en la institucionalidad, la credibilidad se ha perdido. Duele ver el daño que se le ha hecho a la imagen de la ciudad por el mal manejo de la Administración”.



A su turno, Lina Osorio, politóloga, sostuvo que “durante el 2022, la Alcaldía de Jorge Iván Ospina se propuso la ejecución de 1013 proyectos (con corte a septiembre), pero el promedio de ejecución física de estos es del 35 %, una cifra baja y que refleja un desbalance respecto a la ejecución financiera de los mismos, que es del 70 %”.

​

Estos datos dan cuenta de una Administración que no es eficiente en la ejecución de los recursos públicos. Así lo dejó saber el líder político Alejandro Eder, quien aseveró que, como defensora de la transparencia, la Alcaldía tampoco ha sido efectiva.



“El manejo del MÍO ha sido negligente, la seguridad se deterioró, no hay terminada ninguna obra ni proyecto financiado con la deuda pública y la confianza de la ciudadanía está rota”, indicó el líder político.

El alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que su prioridad en este último año serán los programas de inversión social y ambiental. Así como el desarrollo de los 5 parques que se harán con el crédito.

Pero no todo es negativo. Alejandro Eder le destacó el manejo de la pandemia, la rápida recuperación de la economía y otros líderes también manifestaron que los grupos más vulnerables de la ciudad fueron atendidos con diferentes programas.



Enrique Rodríguez Caporalli, director del Centro de Investigaciones CIES de la Universidad Icesi y quien reprobó al Mandatario en el 2022, destacó que “lo que mejor le salió fue la Cumbre de Alcaldes del Pacífico, tuvo una receptividad muy positiva de muchos funcionarios y las reuniones se hicieron en el momento adecuado al combinar la fuerza que produjo la posesión del Presidente de la República”.



El académico precisó que esto abrió la posibilidad de que Cali concrete su liderazgo en la región, pero dijo que en el 2023 debe avanzarse en lo allí planteado, pues después de varios meses “no se ha sabido más del tema”.



A continuación, un balance del tercer año de gobierno de Jorge Iván Ospina, sus secretarios más destacados y los que quedaron debiendo en su gestión.

Lo bueno

La ejecución de algunos programas sociales es lo más destacado del 2022. Uno de estos es ‘Todas y Todos a Estudiar’, el cual benefició a más de 7000 jóvenes entre los 14 y los 28 años.



Se invirtieron más de $ 57.500 millones en el programa, que cuenta con una ejecución asegurada hasta el 2023, gracias a las vigencias futuras aprobadas por el Concejo en el 2021, sin embargo, el Alcalde ha manifestado en varias ocasiones que los jóvenes que se encuentran cursando carreras de cinco años de duración podrán terminarlas sin inconvenientes.



“La posibilidad de una segunda convocatoria ha sido una solicitud constante de la ciudadanía, pero esto depende de recursos adicionales que en un momento dado se puedan gestionar y aprobar”, explicó Alexandra Monedero, gerente de Todas y Todos a Estudiar.



De igual manera, Jorge Iván Ospina ha declarado que, además de los jóvenes, se trabajó en beneficio de los grupos vulnerables, como adultos mayores, la primera infancia, mujeres cabeza de hogar y habitantes de calle.



El programa de comedores comunitarios benefició a algunos de estos grupos. En este se destinaron cerca de $ 40.000 millones para entregar comida a 85.000 personas de la población vulnerable de Cali.



De acuerdo con María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social, son más de 700 los comedores que cerraron el 2022 en funcionamiento. “En el año operamos desde abril, pero porque anualmente no hay recursos para que los comedores funcionen los 12 meses. Si pudiéramos tener dinero para esto, nos costaría entre $ 55.000 y $ 65.000 millones".

En el 2022, cerca de 1300 jóvenes se graduaron como técnicos laborales. Foto: Alcaldía de Cali

Lo malo

La misma Administración bautizó al 2022 como “el año de las ejecuciones”, sin embargo, gran preocupación ha generado el poco avance con el que terminaron esta vigencia los proyectos más importantes, como los ‘Cinco Parques para la Vida’.



La obra con mayor ejecución es el tramo V del Parque Cristo Rey, con un 20,18 % de avance físico al 15 de diciembre. Pero todos los demás proyectos tienen menos del 12 %: Bulevar del Oriente (11,98 %), Parque Pacífico (10,18 %) y el tramo II de Cristo Rey (10,11 %).



Por otro lado, el Parque Tecnológico San Fernando tuvo que cerrar su licitación por falta de oferentes y recién publicará una nueva convocatoria el martes. A esto se suman el Ecoparque Corazón de Pance y los otros tres tramos del proyecto Cristo Rey, que aún no inician sus procesos.



De acuerdo con Daniel López, director de la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV), las necesidades reales de la ciudadanía están siendo desatendidas: “Hicimos una encuesta de percepción y en las preocupaciones de las personas presentamos importantes falencias”.



A esto se suma la crisis del MÍO. En el último semestre del año se acumuló una deuda de $ 80.000 millones con los operadores del sistema, la cual, en la actualidad, es de unos $ 60.000 millones. Hoy hay incertidumbre sobre el futuro del sistema.



“No se está teniendo en cuenta lo que está diciendo la ciudadanía. Hubo varias quejas frente a diferentes cosas que han pasado con la Administración en este tercer año y la respuesta de ellos siempre fue que estaban siendo interpelados por sus contradictores políticos, cuando no necesariamente es así”, agregó López.

El Proyecto Integral Cristo Rey incluso fue tachado de afectar al medio ambiente.

Lo feo

“En la retina de los caleños aún reposan los escándalos que todavía no tienen respuesta por parte de la Alcaldía. $ 14.500 millones en un alumbrado navideño demorado y altamente costoso, el pago a influenciadores, la queja de un alto asesor de la Administración por una consultoría para el Catastro Multipropósito, cuyos costos habrían sido 120 % más altos, y el escándalo de un posible carrusel de contratación”, resumió el consultor político Miguel Jaramillo Luján.



Sobre el asunto de la contratación, la Contraloría General de la República tiene cinco indagaciones preliminares contra la Alcaldía por un total de $ 491.301 millones. En estas se agrupan 98 contratos.



Asimismo, se tienen 24 indagaciones preliminares y 6 procesos de responsabilidad fiscal contra Empresas Municipales de Cali, Emcali, por $ 800.000 millones.



Carlos Rodríguez Becerra, contralor general, aseguró que “tenemos que responderle a la ciudadanía, estamos realizando las investigaciones y seguiremos vigilantes en aras de proteger el patrimonio público. En este momento hay doce funcionarios de la Unidad Anticorrupción en Cali para adelantar todas las investigaciones".



Además de los escándalos por posible corrupción, el tercer año de Ospina también estuvo manchado por algunas salidas en falso a través de sus redes sociales o al dar declaraciones. Por ejemplo, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) cuestionó un tweet que el mandatario publicó en contra de la prensa local: “Si el Alcalde cree que se ha publicado contenido erróneo, debería seguir el canal constitucional y solicitar la rectificación”, le sugirió la Flip al Mandatario.

El Contralor General de la República visitó Cali para apersonarse de las investigaciones. Foto: Aymer Álvarez / El País

Los secretarios más destacados

Ronald Mayorga, secretario de Cultura: Antes de que el funcionario renunciara a su cargo, el pasado 6 de diciembre, se inició la construcción del Parque Pacífico, que estará listo antes de finalizar el primer semestre del 2023. Asimismo, la temporada de festivales y eventos se realizó con éxito y la Secretaría es la que más avance tiene en el Plan de Desarrollo: 67,8 % de cumplimiento.



María Fernanda Penilla, secretaria de Bienestar Social: Ha logrado posicionar el programa ‘Corazón contento’, el cual entregó cerca de 85.000 raciones diarias de alimentos para la población vulnerable de la ciudad. Además, la Secretaría veló por el cuidado y los derechos de las comunidades migrantes, entre ellas la indígena, y otros grupos como la primera infancia y la tercera edad.



Miyerlandi Torres, secretaria de Salud: La exsecretaria comandó un año más la vacunación contra el covid y la disminución de casos en la ciudad, también inició el seguimiento a las ambulancias y siendo el organismo con mayor presupuesto de la Alcaldía, con $ 1.09 billones en 2022, tiene un cumplimiento de metas del 56,1 %. Torres renunció a su cargo el 24 de octubre.

Los que quedaron en deuda

Néstor Martínez, secretario de Infraestructura: El estado de la malla vial sigue entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, aun así, las ‘Obras de corazón’ recién alcanzaron un 30 % de avance a pesar de que debían estar terminadas para final de año. En cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Infraestructura solo acumulaba el 41,6 % hasta el mes de junio de 2022.



William Vallejo, secretario de Movilidad: El proyecto de semaforización inteligente, que debía ser una ayuda a las dificultades de movilidad que tiene la ciudad, no llegó a ser licitado; solo se iniciaron las obras civiles en algunos cruces. Tampoco ha sido posible que las campañas pedagógicas mejoren las cifras de mortalidad (310 en 2022) ni el respeto a la autoridad de tránsito.



Francy Restrepo, directora del Dagma: Su organismo es el segundo de la Administración con menor cumplimiento acumulado de las metas del Plan de Desarrollo. En el 2022 debía empezar la construcción de su proyecto más importante, el Parque Corazón de Pance, pero a la fecha solo han presentado los diseños y adquirido los predios donde se realizará la obra.