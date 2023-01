Piques ilegales de motociclistas toman fuerza en la Avenida Circunvalar en Cali

Los piques ilegales de motociclistas sigue cobrando fuerza en la Avenida Circunvalar, entre la carrera 70 y 83 de Cali. Situación que empeora con el tiempo y que hasta el momento las autoridades correspondientes no han podido controlar.



Según Blu Radio, los encargados de realizar estos piques ilegales se dan cita a través de redes sociales y suben los videos tiempo después, precisamente para no ser sorprendidos de inmediato por las fuerzas públicas.



Además, líderes de este sector denuncian que están siendo amenazados por estos grupos ilegales, quienes los acusan de "sapos", y les advierten las supuestas consecuencias que podrían sufrir por hacer estos llamados.



"Ha sido una batalla constante y las denuncias no han servido de nada, nunca hay control de las autoridades de Tránsito, incluso nos han amenazado", aseguró un líder de la comuna.



Así entonces, vecinos del sector informaron que estos piques se realizan los fines de semana, en altas horas de la noche, momento en el que también aprovechan la situación para el consumo de estupefacientes y licor.



"Hemos convocado una reunión liderada por la Secretaria de Seguridad y Justicia, para hacer intervención en el sector, ya que no es el único lugar donde se realizan este tipo de piques ilegales", afirmó William Bermúdez, agente de tránsito de Cali.



Cabe mencionar que los controles han sido pedidos por la comunidad desde hace mucho tiempo atrás, puesto que temen que otras personas resulten afectadas por el desorden que este tipo de eventos genera.



Según algunos vecinos, hace unos días estos mismos jóvenes cerraron la calle y comenzaron a pedir plata, de lo contrario los carros no podían pasar.