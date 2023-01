Video: el drama de pasajeros de avión baleado en México por captura de hijo del 'Chapo' Guzmán

La captura de Ovidio, hijo del peligroso narcotraficante 'Chapo' Guzmán, ha desatado una ola de violencia, temor y zozobra en Culiacán, México.

En una de las imágenes más impactantes, se ve cómo los pasajeros de un avión que iba a despegar desde esa ciudad hacia la capital, viven verdaderos momentos de drama luego de que la aeronave fuera baleada por unos criminales, presuntamente sicarios:

Avión de Aeroméxico fue alcanzando por una bala antes de despegar, cuando sicarios dispararon en el aeropuerto de Culiacán https://t.co/Q4VvwF2tHh pic.twitter.com/GRIU7uxEAQ — Ríodoce (@Riodoce_mx) January 5, 2023

Por otro lado, dos aeronaves de la Fuerza Aérea también fueron impactadas y debieron realizar aterrizajes de emergencia.

El cierre del aeropuerto provocó la suspensión de vuelos en varias ciudades.



La captura de Guzmán se produjo en la antesala da una visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien llegará a México el próximo domingo para reunirse el lunes con López Obrador y participar el martes en la Cumbre de América del Norte.



El gobierno mexicano negó que la detención fuera para congraciarse con Biden y aclaró que en el operativo no hubo participación de Washington, que ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por alias "El Ratón".



"Actuamos con autonomía, con independencia, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo, pero las decisiones las tomamos como gobierno soberano", aseguró la mandatario izquierdista este viernes.



Guzmán, de quien hasta ahora solo se ha visto una imagen barbado y subiendo al helicóptero que lo trasladó a la cárcel, tiene varias cuentas pendientes con la justicia mexicana, por lo que en principio no habría una extradición 'express', según ha dado a entender el gobierno.



La ley mexicana prohíbe exponer públicamente a los procesados.



El líder de los "Chapitos", como se conoce a los herederos del "Chapo" Guzmán, ya había sido detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, pero fue liberado por orden de López Obrador en medio de una asonada de la organización criminal.



El mandatario defendió entonces su decisión, afirmando que se evitó un baño de sangre, cuando contingentes militares quedaron rodeados por civiles con armas largas.



López Obrador destacó que esta vez fue "completamente distinta", pues la operación se ejecutó en la periferia y no en pleno centro de Culiacán para no poner en riesgo a la población.



Fundado hace cuatro décadas por el "Chapo, el cártel de Sinaloa es considerado por la agencia antidrogas estadounidense DEA como el principal responsable del tráfico de fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y que ha causado numerosas muertes por sobredosis en ese país.