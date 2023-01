CVC anunció sanciones contra centro de investigación con monos en Cali

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, abrió un proceso sancionatorio en contra del Centro de Investigaciones Caucaseco y la Fundación Fucep, luego de confirmar que hay irregularidades en sus procesos de experimentación con monos.



“Se encontró que los monos tenían alrededor de sus jaulas una polisombra, el cual es un elemento que les puede generar estrés porque no permite que entren los rayos UV; además se constató que no hay circulación de aire en estos espacios”, informó Diego Luis Hurtado, director territorial de la CVC.



Se debe recordar que el seguimiento de la CVC se dio luego de una serie de denuncias por parte de la iniciativa Conexión Animal; además de los resultados de una investigación desarrollada por la organización Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, que calificó las labores de estos centros como crueldad animal.



Lea además: Al Terminal de Cali no le cabe 'un alma': 120.000 pasajeros se movilizarán este puente



“Estas instituciones han estado experimentando con monos Aotus, también conocidos como monos nocturnos, y los han criado, posiblemente, ilegalmente durante años”, reveló PETA en uno de sus informes.



Efectivamente, la CVC al llegar al lugar constató que en el centro de investigación, con sede en el corregimiento El Hormiguero, había 127 monos nocturnos y 6 monos ardilla.



Además, se encontró que algunos de los monos presentaba caída de cabello y que habían sido alimentados con croquetas de perros.



"Por los hallazgos que arrojó el procedimiento se podría configurar un hecho de maltrato animal. Al final de dicha visita, no hubo ninguna objeción por parte del personal que atendió a nuestros técnicos. Hemos procedido en el marco de la Ley y el debido proceso, en el que los implicados podrán allegar todas las pruebas para demostrar lo contrario", comentó Hurtado.



Lea también: La impresionante cantidad de emergencias que atienden a diario los bomberos de Cali



El funcionario de la CVC dijo que no había claridad en las actas del comité de ética para garantizar los procesos que ahí se adelantan y que no había actas de las necropsias que han realizado.



“Este proceso sancionatorio puede derivar en actuaciones económicas hasta temas penales, pero eso lo deciden las autoridades competentes”, dijo Hurtado.



Hasta el momento, los directivos del Centro de Investigación Científica Caucaseco y Fucep no se han pronunciado al respecto.



Otros detalles

La CVC informó que en sus visitas también encontraron que los monos se habían reproducido, una práctica que debe contar con permisos con los que la fundación Fucep y el Centro de Investigaciones Caucaseco no tienen.



Se espera que los monos tengan un traslado preventivo a otro lugar, pero la CVC está pidiendo apoyo al Instituto Nacional de Salud en este tema, teniendo en cuenta que estas especies están infectados con la malaria.



Los monos estaban en jaulas de 80x80 centímetros y estos espacios estaban muy mal aseados, según información de la autoridad ambiental.