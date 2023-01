La impresionante cantidad de emergencias que atienden a diario los bomberos de Cali

Los Bomberos de Cali durante el 2022 atendieron un 10,4 % más de incidentes de los que se presentaron en 2021. Cifras que demuestran que este equipo de más de 500 hombres son los primeros en los que la ciudadanía piensa cuando ocurre una emergencia.



“El 2022 lo cerramos con 22.277 incidentes atendidos, que si los comparamos con lo presentado en el 2021 pues aumentó porque en ese tiempo tuvimos un balance de 20.172 casos atendidos, mientras que en el 2020 hubo alrededor de 19.000”, dijo el teniente John Fitzgerald., jefe de emergencias de los Bomberos de Cali.



Eso significa que en promedio los voluntarios atendieron 61 llamados diarios en la ciudad.



Lea además: Alerta en Cali por enfermedades respiratorias: aumentaron 20 % en diciembre de 2022



De acuerdo con los datos de los Bomberos de Cali, durante el 2022 las cinco mayores causas de incidentes fueros: emergencias médicas (10.900), control de abejas (2359), rescate animal (978), accidentes de tránsito con lesionados (803) y servicios con máquinas (665).



Raúl Palacios es un hombre que reside en la ciudad de Cali y que ha recibido ayudas en reiteradas ocasiones por parte de los Bomberos, por lo que manifiesta que esta organización son una especie de héroes para la ciudadanía caleña.



“Mi madre es una persona de avanzada edad que tiene muchas enfermedades y requiere mucha atención. En ocasiones me he visto en la obligación de solicitar el servicio de ambulancia de los Bomberos y ellos son muy buenos en su trabajo, llegan muy rápido al sitio e incluso trasladan a las personas a los centros asistenciales de ser necesario sin cobrar un solo peso”, contó Palacios.



El abogado y periodista Yolian Chaves es otra persona que ha requerido de los servicios de este organismo y comentó que siempre estará agradecido.



“Mi padre falleció hace ya casi dos años y en sus últimos días estuvo en una situación muy crítica, sin embargo gracias a los Bomberos se logró prolongar la vida de él un tiempo más. Además, fue testigo de hace como tres semanas ellos atendieron rápidamente un caso de un adulto mayor que vive solo y se cayó en su casa que queda en un segundo piso, entonces ellos tuvieron que usar una de sus escaleras para poder atenderlo”, dijo Chaves.



Lea también: Desorientados y maltratados: el oscuro panorama de los animales en Cali



Por otra parte, entre otras tantos casos que atendieron los Bomberos durante el 2022, pero en menor proporción, destacan los incendios estructurales (435), fugas de gas natural (549), derrames de combustible en vía pública (227) y caída de árboles y postes de energía (558).



Sin embargo, aunque las atenciones a incidentes han aumentado, los Bomberos de Cali manifiestan que hace falta que este organismo se fortalezca.



“En Cali somos 516 bomberos, pero deberíamos de tener más. El número de habitantes de la ciudad ha crecido y nosotros debemos responder a eso, pero resulta que una cosa es lo que se quiera y otra es lo que permita el presupuesto, aunque nosotros nos hemos propuesto tener en poco tiempo al menos 1000 bomberos”, reveló el teniente Fitzgerald.



De hecho, afirmó que en Cali hay 11 estaciones de bomberos, pero que hace mucho tenían que haberse aumentado al menos a 16 estaciones.



“Yo no manejo la parte financiera pero conozco que más o menos el presupuesto para este año es de alrededor de $ 35.000 millones. Algunos dirán que es mucha plata, pero la verdad es que para aumentar nuestra operación hay que invertir en trajes (que cuestan cerca de $30 millones cada uno), en mejorar la maquinaria, en la compra de equipos y en el mantenimiento de las locaciones”, precisó Fitzgerald.



Le puede interesar: Semaforización inteligente en Cali: ¿Por qué el proyecto sigue sin avanzar como se esperaba?



No obstante, este servidor de los bomberos indicó que hace más de 30 años que está sirviendo a la ciudad y que siempre estará orgulloso de representar a su institución.



“En esta profesión uno ve muchas situaciones que lamentar, pero han sido más las cosas buenas. Nosotros decimos que nos tenemos que preparar para ayudar sin esperar unas gracias, sin embargo hemos visto que luego de rescatar un animalito, de apagar un incendio o atender una persona, las palabras de la ciudadanía son: gracias por ayudarme o gracias por salvarme la vida. Cosas como esas son las que hacen que nuestra labor valga la pena”, concluyó Fitzgerald.