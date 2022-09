¡Fuego en Twitter! Pelea entre Jorge Iván Ospina y el senador Motoa no para

El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, protagonizaron una nueva discusión a través de redes sociales. Según el congresista, “Jorge Iván lidera todas las encuestas, el peor alcalde, el de la ciudad más violenta y ahora, la ciudad con más desempleo”.



Para sustentar este fuerte señalamiento, el Senador publicó este jueves en su cuenta de Twitter una gráfica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que indica que, entre cinco ciudades principales del país, la ciudad con más desempleo es Cali (11,9), seguido de Barranquilla (11,7), Medellín y Bogotá (11,2) y Cartagena (10,9).

Tasa de desempleo en #Cali es de 11,9.

La más alta entre las 5 principales ciudades del país.

B/quilla: 11,7

Medellín: 11,2

Bogotá: 11,2

Cartagena: 10,9@JorgeIvanOspina lidera todas las encuestas, el peor alcalde, el de la ciudad más violenta y ahora, la ciudad con más desempleo pic.twitter.com/S4tZK4BMnB — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) September 8, 2022



El Alcalde, por su parte, no guardó silencio y calificó a Motoa como “criticador local”. “Otra vez apareció quien jamás podrá mostrar un programa, un proyecto, una realización para la amada Cali, más allá de sentarse en la silla de falso criticador local”, respondió en el trino del congresista.



Horas después, Ospina también cuestionó la credibilidad de la encuesta a la que hacía referencia el Senador vallecaucano. "¿Qué tan técnica y confiable es una encuesta en redes? Para lo que sea un sondeo, encuesta o consulta en redes tiene altísima probabilidad de no reflejar lo que la opinión pública piensa. Sin embargo por supuesto que las redes instalan agendas y construyen opiniones", manifestó el mandatario.



Y ahí no paró el altercado, pues este viernes Motoa arremetió nuevamente en contra de la gestión del Alcalde. "Lo dicen los INDICADORES, a @JorgelvanOspina le quedó grande una ciudad que no se gobierna cazando peleas en twitter", aseguró.



"Se gobierna asumiendo los problemas y liderando, por eso resulta hasta

entendible que lo suyo sea el show y no la gestión", opinó.



Los dicen los INDICADORES, a@JorgelvanOspina le quedó grande una

ciudad que no se gobierna cazando

peleas en twitter.

Se gobierna asumiendo los problemas y

liderando, por eso resulta hasta

entendible que lo suyo sea el show y no

la gestión.https://t.co/y0l5UtDDiQ — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) September 9, 2022



En las últimas semanas son varias las disputas que han tenido los dos políticos a través de redes sociales. A finales de agosto, Motoa tildó a Ospina de "incompetente", por los hechos de violencia e inseguridad que ocurren en la ciudad.



"Es evidente la desidia e incompetencia del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ante los recientes hechos de violencia en la ciudad. Un reto que tampoco logró asumir el Gobierno departamental", dijo Motoa en un video.



“Ve @senadormotoa te hablan las evidencias, te puedo dar un curso para que aprendas a leerlas”, trinó Ospina junto a una gráfica que muestra una disminución de la tasa de homicidios por 100 mil habitantes.



Ante esto, el congresista de Cambio Radical señaló que las cifras no mienten y culpó al Alcalde de las cifras de homicidio en la capital vallecaucana.



Incluso, aseguró que Ospina “convirtió a Cali en la ciudad del miedo”. Respecto a los datos, Motoa señaló que “en 2019 se registraron 727 casos de sicariato y en 2021 fueron 812. Estadísticas contadas en pérdidas de vidas humanas”.