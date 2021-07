Jorge Iván Ospina, acusado formalmente por Fiscalía por millonario contrato de su primer mandado

Álvaro José Carvajal Vidarte

Por presuntas irregularidades en un millonario contrato de publicidad firmado durante su primera administración (2008 - 2011), la Fiscalía acusó formalmente este miércoles al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



La diligencia se realizó en el juzgado octavo penal del circuito, en horas de la mañana y de manera virtual. En representación del mandatario asistió su abogado, Raimundo Tello.



El cuestionado convenio fue realizado entre el municipio y la empresa Vission Digital Comunicación Estratégica la cual, según la denuncia, había sido creada tan solo dos días antes de la firma del contrato.



Al Alcalde se le imputaron cargos en 2019, cuando aún era candidato, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido de la celebración de contratos, en calidad de determinador, con el argumento de que era él el alcalde y el ordenador del gasto en la ciudad.



Según dijo el representante legal del mandatario a Blu Radio, "no existe insumo para hacerle señalamiento como determinador del delito al señor alcalde".

"'Determinador' quiere decir que yo he orientado a otra persona para acciones delictivas. Para llegar a esa conclusión debo tener una prueba, un insumo. No puedo imaginarlo ni suponerlo. Ninguno de los elementos aportados lo demuestran", añadió.



Tello explicó además a Caracol Radio que el paso siguiente es la audiencia preparatoria, "donde entraremos en discusión del material probatorio que posee la Fiscalía a ver qué se admite o qué no se admite como prueba, posterior a ella viene la audiencia del juicio oral, que es donde ya las partes Fiscalía y defensa, vamos cada uno a presentar las pruebas para que el juez haga las valoraciones".



En el proceso también están vinculados Pedro Luis Barco Díaz, ex secretario General de la Alcaldía, y Guillermo Lombana, contratista de Vission Digital Comunicación Estratégica, a quienes se les imputaron cargos en 2018.



La diligencia seguirá en el juzgado 13 penal del circuito, donde son juzgados Barco y Lombana, pues a petición de la Fiscalía se decidió unir ambos procesos y el del alcalde Ospina se trasladará a dicho despacho.



Las partes están ahora de que se establezca la fecha para la siguiente etapa, la audiencia preparatoria, donde las partes presentarán sus pruebas.

