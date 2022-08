La Feria de Cali del 2021 continúa bajo la lupa de los entes de control. A la espera del informe definitivo de la interventoría, que será entregado en los próximos días, la Contraloría de la ciudad reportó cinco hechos irregulares en la ejecución de este evento, en un informe preliminar.



De los cinco hallazgos, dos son de incidencia penal y los otros tres, disciplinaria.



Al respecto, Juan Martín Bravo, concejal de Cali, manifestó que “por ejemplo, en las irregularidades está la contratación de servicios logísticos para el desfile del Salsódromo utilizando el procedimiento de contratación directa, escogiéndolos sin procedimientos de selección objetiva”.



De los 121 contratos analizados por la Contraloría, el 95 % (116) se habría celebrado de esa manera, sin pluralidad de oferentes ni concursos.



“Ahora no solo se pierde la plata, como pasó con la Feria Virtual del 2020, ya ni siquiera se sabe en qué se gastan los recursos de nuestra Feria”, aseveró Diana Rojas, exconcejal de la ciudad.



Si bien el informe de la Contraloría denuncia estas irregularidades en la ejecución de la Feria del 2021, el ente de control no adelantó acciones sancionatorias contra Corfecali.



“Hacemos un llamado al Contralor para que no se le olvide que somos muchos más los caleños que le ponemos los ojos a nuestros recursos”, complementó Rojas.