Organismos de seguridad toman medidas de prevención para segunda temporada de lluvias en Cali

Organismos de socorro y de seguridad de Cali, bajo directriz del alcalde Jorge Iván Ospina, se reunieron el jueves 25 de agosto en un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para evaluar las medidas de prevención para la segunda temporada de lluvias en la ciudad.



El ciclo natural de lluvias en los últimos 19 meses se ha visto perturbado con un aumento en los promedios, según datos de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC). Esta situación es atribuida al Fenómeno de La Niña.



Óscar Ramírez, profesional del Área de Hidroclimatología, explicó que, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica-NOAA (por su sigla en inglés), las condiciones del Fenómeno de La Niña continuarán durante todo el resto de año. "En condiciones normales, en el periodo de septiembre a diciembre se presenta la segunda temporada de más lluvias. Se espera que las anomalías de precipitación continúen hasta final de año", dijo el experto.



Es por esto que se estima que para este segundo semestre se tengan un 30% de exceso del promedio de lluvias.



"No podemos esperar a que hayan emergencias por una temporada invernal prolongada. Sabemos que tenemos factores de riesgo y por eso se deben tomar decisiones de orden presupuestal, a través de Planeación Municipal y en términos de intervención con la Secretaría de Infraestructura", dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.



El Alcalde de Cali aseguró que se ha ganado terreno en términos de capacidades resolutivas con diferente instituciones para realizar estrategia de prevención para esta temporada de lluvias.



"Tenemos a la CVC como un organismo que orienta información; a la Secretaría de Gestión del Riesgo que va documentando esa información y tiene movilización y participación ciudadana para la identificación del riesgo. Tenemos un equipo que procede frente a lo que estamos desarrollando y que no se encuentra fácilmente, con capacidades humanas e institucionales muy grandes y muy robustos. Con este equipo estamos trabajando en consolidar la estrategia para prevenir y atender los eventos de la segunda temporada de lluvias”, añadió Ospina.



En ese sentido, las autoridades priorizarán acciones frente a temas como socavación de los ríos, situaciones de contingencia que requieren respuesta rápida, manejo de árboles en zona rural y urbana, que han sido identificados por profesionales de la Secretaría de Gestión del Riesgo Distrital.



"Se avanza en las acciones de prevención, con la integración de las entidades y organismos que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de los diferentes comités comunitarios pertenecientes al Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias-Satic", aseguró Rodrigo Zamorano Sanclemente, secretario de Gestión del Riesgo de Cali.