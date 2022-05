Expertos respaldan proyecto que reduce el límite de velocidad en las calles; ¿Cuándo entraría a regir la medida?

Cali y el resto de ciudades del país tendrán que implementar, en el corto plazo, el cambio de señalización en las vías para adaptarse a la nueva ley que modifica la velocidad de tránsito en las calles.



Según el proyecto, que pasó a conciliación en la Cámara de Representantes y el Senado, la velocidad máxima en las ciudades será de 50 km/h (ya no de 60 km/h), y de 30 km/h en sectores residenciales y escolares. Con ello, se busca reducir los índices de accidentalidad vial en todo el país.



La capital vallecaucana, a través de la Secretaría de Movilidad, ya había hecho la propuesta de reducir, en diciembre del 2020, la velocidad máxima a 50 km/h en 18 vías importantes de la ciudad, como la Autopista Simón Bolívar, la Autopista Suroriental, la Avenida Ciudad de Cali, la Calle 5, la Pasoancho, entre otras.



Sin embargo, el proyecto no logró ser implementado, dado que no hubo una suficiente adherencia de los conductores por ese entonces.

Pero en esta ocasión, una vez el presidente Iván Duque sancione la ley, será una medida obligatoria.



Janeth Mosquera, experta en movilidad y docente de la Universidad del Valle, destacó que el proyecto de ley es necesario para reducir los indicadores de lesiones y mortalidad por accidentes de tránsito, dado que lo que enseñan las investigaciones a nivel internacional es que esa es la medida más efectiva.



“Lo otro es que en ciudades como la nuestra no hay autopistas para moverse a grandes velocidades, entonces 50 km/h es casi normal para nosotros. También sería favorable reducir los límites de velocidad para las bicicletas y patinetas motorizadas, dado que son parte de los usuarios más vulnerables en las vías”, opinó la experta.

Las regiones con más víctimas fatales por siniestros viales en 2021 fueron Antioquia y Valle.



Sin embargo, Mosquera enfatizó que se debe determinar cuáles serán los incentivos o castigos para los conductores, así como hacer un seguimiento para conocer qué tan efectiva es la propuesta y si necesitará de futuras modificaciones.



Para la docente, implementar la medida es complicado en una ciudad “donde hace falta más presencia de la autoridad de tránsito que, si bien está concentrada en algunos corredores principales, no ocurre lo mismo al interior de los barrios. A veces pareciera que trabajan para particulares, porque están regulando la entrada a centros comerciales, como si esa fuera su labor”.



Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, también destacó la necesidad de implementar pronto este proyecto, debido a que casi la mitad de los siniestros que ocurren por causas humanas responden a exceso de velocidad en las vías.

Las bicicletas y patinetas eléctricas no podrán superar los 40 km/h en las vías urbanas de Colombia, según lo establecido por proyecto de ley.



“La importancia de reducir la velocidad se puede entender en este ejemplo: si alguien es atropellado por un vehículo que va a 30 km/h, la posibilidad de supervivencia llega al 90 %”, explicó el director de la Agencia.



De acuerdo con él, si bien se presentaron menos choques durante el año pasado, en relación con cifras del 2019, no pasó lo mismo con los indicadores de mortalidad, dado que se presentaron 7270 casos, o sea, 929 más que hace dos años.



“A esto se le suma que la mayoría de los accidentes se están concentrando en los escenarios urbanos, que antes concentraban el 55 % de los casos. En lo corrido de este año, ya llevamos un

75 %. Uno de los actores que más sufre accidentes es el motociclista, y también es en parte por el exceso de velocidad; llama la atención que uno de cada tres motociclistas murieron por colisionar contra un objeto fijo o caerse de su vehículo”, indicó Lota.



El año pasado en Colombia, 599 motociclistas perdieron la vida por exceso de velocidad, una de las tres principales causas de siniestros en el país.

Otros cambios

La nueva ley también establece disposiciones sobre el comportamiento que se debe tener en las vías no urbanas. Por ejemplo, en las carreteras departamentales y nacionales los vehículos no podrán desplazarse a más de 90 km/h.



Entretanto, en las vías de doble calzada que no cuenten con pasos peatonales, estará permitido conducir a máximo 120 km/h, salvo por los vehículos de carga y de pasajeros, que estarán obligados a no superar los 80 km/h.



El representante a la Cámara Rodrigo Rojas, autor del proyecto, explicó que “todas las entidades territoriales tendrán la obligación de salvaguardar el cumplimiento de la norma, por lo que deben adoptar estas disposiciones dentro de sus planes locales de seguridad vial”.



En Cali, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022, se registraron 3988 accidentes de tránsito, 905 más que en 2021 (3083 casos). En promedio, ocurrieron 33 accidentes de tránsito diarios. Asimismo, aumentó en 8,3 % el número de víctimas mortales en estos siniestros viales.

En desacuerdo

En un sondeo realizado por El País, en Twitter, el 68 % de los encuestados afirmó que no está de acuerdo con los cambios en los límites de velocidad para las ciudades.



Algunos ciudadanos resaltaron que los problemas de movilidad en Cali no permiten que se transite a gran velocidad, por lo que implementar esta ley significaría un retroceso.



Una de las infracciones más comunes que se captan en las fotomultas es el exceso de velocidad.