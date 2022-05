Adulto mayor se enterró vivo en la sala de su casa por falta de ayuda

Un hombre de 74 años decidió enterrarse vivo en su propia casa ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá, debido a la situación económica que enfrenta y la falta de ayudas por parte de la Alcaldía.



Luis Miguel López es un adulto mayor que reside en el barrio Tocataima, que, de acuerdo a la comunidad, vive en condiciones precarias, en una casa construida de latas y madera; y que carece de servicios públicos como agua y energía.



“El problema es que no tengo ni luz, ni agua. Me tocó enviar a mi hijo donde una familiar, la hija la mandé para el Restrepo y mi otro hijo está sin trabajo también, entonces es una situación difícil la que hemos vivido”, relató el adulto mayor a CityTv.



López era un artesano que se ganaba la vida de manualidades, y fue víctima de un hurto que lo dejó herido y sin las posibilidades de solventar sus necesidades.



El adulto mayor permaneció 13 horas hundido en el frío hasta que tuvo que ser desenterrado por parte del personal médico. Pese a su desgarradora decisión, logró recibir atención por parte de las autoridades distritales, las cuales aseguraron que se encuentran indagando en el caso para realizar un pronunciamiento oficial.



De acuerdo a los habitantes del sector, las comunidades que habitan el barrio, se encuentran en condiciones vulnerables y no han recibido apoyo por parte de Alcaldía, en especial los adultos mayores.





En Usme un abuelo decidió enterrarse vivo en el patio de su vivienda en protesta por el abandono del estado del que asegura estar viviendo. A Don Luis anoche se lo llevaron a un hospital y no más. No lo ayudó la alcaldía. Se volvió a enterrar @ClaudiaLopez @integracionbta @Citytv pic.twitter.com/ebWzAm5Kle — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) May 24, 2022