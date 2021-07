"Estatua de 'Jovita Feijóo' no fue vandalizada, tendrá un nuevo diseño": Diego Pombo

Valentina Rosero Moreno

El escultor de la estatua de 'Jovita Feijóo', Diego Pombo, desmintió la información que aseguraba que el pasado fin de semana la obra artística había sido vandalizada y aclaró que la intervención hace parte del nuevo diseño que tendrá la escultura.



Pombo mencionó que hace unos meses se concretó con la Secretaría de Cultura de Cali el cambio del diseño de la estatua, que pasará a llamarse 'Jovita reina de los estudiantes', por lo cual, el nuevo vestido de Jovita será de color negro, tal y como luce en este momento.



Aunque esta primera intervención no fue realizada por él, el escultor detalló que "quienes se adelantaron y pintaron el vestido fueron unos ciudadanos del sector que saben cómo será el nuevo diseño. Tendremos que volver a pintarlo porque usaron la pintura que no era, pero ese sí será el nuevo color del vestido".

Explicó que será un homenaje a la memoria de todas las personas, los manifestantes, los policías y los civiles que han fallecido, pero sobre todo, a los estudiantes que perdieron la vida durante las manifestaciones.



"La intervención no está directamente relacionada con el Paro Nacional, pero sí tiene relación con la historia de la ciudad. El simbolismo es que Jovita está soñando en un mejor futuro para Cali y para los estudiantes. Los estudiantes caídos, es decir quienes han fallecido, están representados por unas estrellas doradas que van en la parte de abajo del vestido negro", dijo.



Las estrellas doradas representan a las personas que han fallecido durante manifestaciones. Diego Pombo - Especial para El País

De acuerdo con lo comentado por Pombo, la idea es que el nuevo diseño de Jovita esté acompañado de actividades artísticas y culturales que el gremio de artistas de la ciudad realizaría entre una y dos veces cada mes.



"La idea es que ahí en el Parque de los Estudiantes se puedan hacer eventos artísticos para que todos los artistas de la ciudad puedan participar y para que todos los ciudadanos conozcan más sobre la cultura y la historia de Cali", aseveró.



Según indicó el artista, la nueva intervención a la estatua debió haber iniciado hace varias semanas, sin embargo, esta no ha iniciado debido a que no se han recogido los fondos para hacerlo. La restauración de la obra costaría cerca de $20 millones, dijo Pombo.



"Han pasado varias semanas desde que se acordó la reestructuración y hasta ahora no se ha podido hacer nada porque de la Alcaldía indicaron que ya no había el presupuesto, por eso la estatua quedó con el vestido pintado de negro y no se pudo intervenir más", comentó.

Con relación a la intervención, el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura cultural de Cali, Leonardo Medina Patiño, manifestó que ya se llevó a cabo una reunión con la aseguradora de la Alcaldía para que se puedan realizar las adecuaciones, porque, debido a los actos vandálicos registrados en la ciudad durante las protestas, la Administración no tiene el presupuesto para hacerlo.



"Es una obra que sería intervenida conjuntamente, por ahora tendrá que quedarse así, debido a que no existe el presupuesto disponible para la restauración, pero ya la intervención a futuro también será concertada con los jóvenes que se reúnen en el parque y quienes, además, tienen varias propuestas para la restauración del espacio", precisó Media.