Estas son las grandes problemáticas que siguen aquejando a la zona rural de Cali

La zona rural de Cali viene arrastrando, desde hace varios años, una serie de necesidades insatisfechas y condiciones precarias que han dificultado no solo el progreso de este sector, sino también la tranquilidad de la población.



Eso quedó en evidencia esta semana, durante un encuentro entre la comunidad de los 15 corregimientos de la ciudad y el Concejo Distrital, en el que se evidenciaron cuatro principales problemáticas.



La ejecución de los Planes Operativos Anuales de Inversiones –POAI–, las obras de infraestructura vial para mejorar la movilidad, las condiciones del saneamiento básico y la conectividad de las redes y la seguridad son las principales preocupaciones.

Faltan inversiones



Para los corregimientos se fijan unas inversiones que quedan establecidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el Plan de Desarrollo.



Sobre este punto, Fabio Alonso Arroyave, presidente del Concejo de Cali, manifestó que la inversión que debería realizarse en la zona rural de la ciudad ha tenido varias fallas.

“La Administración tiene un acumulado de deuda sobre los POAI y las decisiones que se han tomado al respecto. Eso es algo que retomaremos cuando se haga el debate de presupuesto del Distrito”, afirmó Arroyave.



Asimismo, el cabildante declaró que se hará un seguimiento a la ejecución presupuestal en este sector. “Llamaremos a la Administración para que resuelva lo que hasta ahora ha sido un deficiente cumplimiento de garantías a los ciudadanos”.

Vías en mal estado



Otro de los problemas crónicos en la ruralidad es el estado de las vías principales y secundarias, las cuales presentan grietas, desniveles y, producto de la fuerte ola invernal, taponamientos por movimientos de tierra y escombros. Por eso, la mesa directiva del Concejo le solicitó a la Administración que se declare la calamidad pública, petición que no ha sido acogida hasta el momento.



Lorena Lerma es la presidenta de Asoediles, quien actúa en representación de los corregimientos de la ciudad. “La misma emergencia por el invierno ha generado el taponamiento de vías, es muy complejo el tema de acceso y salida de la zona rural. No vamos a decir que la Secretaría de Infraestructura no ha estado allí, pero no ha sido suficiente”, comentó Lerma.



Asimismo, la presidenta de Asoediles hizo un llamado a no descuidar a la población de este sector de la ciudad, “pues estamos hablando de que está en peligro la vida de muchas personas”.

Redes de acueducto colapsadas



Si bien el acueducto se ha visto afectado por las fuertes y constantes lluvias, los presidentes de las Juntas Locales en los corregimientos han denunciado la carencia de una red robusta que pueda resistir a estas temporalidades.

“Lo que está sucediendo con el acueducto y demás servicios es que muchas de las obras realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos parece que no fueran hechas por ingenieros, parecen improvisadas”, expuso Ayadith Ortega, presidenta de la JAL de Los Andes y vicepresidenta de Asoediles.



Se cuestionó, además, la falta de cobertura, pues mientras muchas familias tienen acceso a los servicios, hay sectores en los que sus habitantes se las apañan de forma artesanal para subsistir.

Poca presencia policial



Los efectivos de la Policía en la zona rural no son suficientes para cubrir a los 15 corregimientos. Los ediles y edilesas están siendo amenazados por cumplir con sus funciones. Así lo declaró Lorena Lerma.



La presidenta de Asoediles manifestó que “falta mucho pie de fuerza policial. Hay lugares que son muy difíciles en cuanto a seguridad. En varias veredas y sitios turísticos se siente la ausencia de la autoridad”.



Tanto Asoediles como el Concejo Distrital de Cali aseguraron que seguirán realizando encuentros y definiendo las principales problemáticas para ser socializadas con la Administración.